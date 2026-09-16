Як повідомляє видання Myself, популярна стрижка 90-х років із закрученими кінчиками та сяйливим фінішем знову завоювала прихильність зірок, серед яких і акторка Каміла Мендес.
Трендова зачіска blowout bob з 90-х підкорює модниць
В основі цього стильного образу лежить м'яко зістрижений та злегка градуйований боб. Довжина зачіски може варіюватися від підборіддя до плечей, однак ідеальним варіантом є саме подовжений боб.
Скорочені пасма біля обличчя створюють ефектне обрамлення, а м'які шари додають зачісці рухливості. Текстура виглядає легкою та доглянутою, підкреслюючи природний об'єм волосяного покриву.
Каміла Мендес показала модну зачіску на осінь / Фото з інстаграму акторки Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Хоча класичний укладальний процес передбачає використання круглого гребінця та фена, досягти ефекту об'єму можна значно простіше. Великі бігуді діаметром від 3 до 5 сантиметрів стануть чудовою альтернативою для початківців.
Для ідеального результату виконайте кілька простих кроків:
- Вимийте волосся та нанесіть трохи мусу чи пінки для фіксації укладки.
- Зробіть глибокий боковий проділ, який найкраще передає атмосферу 90-х.
- Розділіть злегка вологі пасма на секції, підніміть кожне пасмо вгору та накрутіть на великі бігуді у напрямку від обличчя до коренів.
- Залиште бігуді щонайменше на 20 хвилин до повного висихання та остигання волосся.
- Обережно зніміть бігуді, розділіть пасма пальцями без використання гребінця та закріпіть зачіску краплею олії або спреєм для блиску.
Стильна зачіска на осінь 2026 – blowout bob / Фото Pinterest
Для ще тривалішого ефекту можна використати термобігуді, які рівномірно прогрівають пасма та створюють пружний об'єм на увесь день.
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