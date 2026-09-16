Как сообщает издание Myself, популярная стрижка 90-х годов с закрученными кончиками и блестящим финишем вновь завоевала расположение звезд, среди которых и актриса Камила Мендес.

Трендовая прическа blowout bob из 90-х покоряет модниц

В основе этого стильного образа лежит мягко подстриженный и слегка градуированный боб. Длина прически может варьироваться от подбородка до плеч, однако идеальным вариантом является именно удлиненный боб.

Укороченные пряди у лица создают эффектное обрамление, а мягкие слои придают прическе динамичность. Текстура выглядит легкой и ухоженной, подчеркивая естественный объем волос.

Камила Мендес показала модную прическу на осень / Фото из инстаграма актрисы

Хотя классический процесс укладки предполагает использование круглой расчески и фена, добиться эффекта объема можно гораздо проще. Большие бигуди диаметром от 3 до 5 сантиметров станут отличной альтернативой для начинающих.

Для идеального результата выполните несколько простых шагов:

Вымойте волосы и нанесите немного мусса или пенки для фиксации укладки. Сделайте глубокий боковой пробор, который лучше всего передает атмосферу 90-х. Разделите слегка влажные пряди на секции, поднимите каждую прядь вверх и накрутите на большие бигуди в направлении от лица к корням. Оставьте бигуди как минимум на 20 минут до полного высыхания и остывания волос. Осторожно снимите бигуди, разделите пряди пальцами и зафиксируйте прическу каплей масла или спреем для блеска.

Стильная прическа на осень 2026 – blowout bob / Фото Pinterest

Для еще более длительного эффекта можно использовать термобигуди, которые равномерно прогревают пряди и создают упругий объем на весь день.

А если вам надоела короткая длина волос, на днях наша редакция рассказывала, как легко отрастить боб.