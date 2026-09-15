Як зазначають б'юті-експерти видання Myself, багатьом жінкам знайоме відчуття, коли коротка зачіска набридає і хочеться знову повернути довге волосся. На цьому етапі виникає складність, оскільки зачіска втрачає початкову форму, але ще не досягла бажаної довжини. Правильно обрана варіація стрижки допомагає пройти цей період вишукано та зберегти естетичний вигляд.

Найкращі варіанти стрижок для відрощування довжини

М'який каскадний боб створює ніжні переходи по всій довжині без кардинального вкорочування пасом. Майстер лише коригує форму зачіски, завдяки чому волосся виглядає доглянутим та акуратним.

Водночас текстурований боб додає легкого невимушеного об'єму волоссю. Різна довжина пасом стає менш помітною, що ідеально підходить для власниць природних хвиль.

Коротка стрижка на осінь 2026 – текстурований боб / Фото Pinterest

Боб із шарами біля обличчя гармонійно поєднує коротші передні пасма з основною довжиною волосся. З часом ці пасма, коли трохи відростуть, виглядатимуть надзвичайно гарно у довшій зачісці.

Подовжений боб є фінальною проміжною стадією, коли пасма досягають лінії ключиць. На цій довжині дівчата знову можуть робити різноманітні пучки, високі хвости та вечірні укладки.

Подовжений боб – трендова зачіска на осінь 2026 / Фото Pinterest

Настала осінь, а це означає, що варто оновити свій колір волосся. Днями наша редакція розповідала про стильне фарбування, яке стало головним трендом цього сезону. До речі, його полюбляють робити Зендея, Белла Хадід та Бейонсе.