Форма обличчя легко коригується правильною геометрією волосся, тому варто звернути увагу на зачіски, що створюють вертикальні лінії та додатковий об'єм на маківці. Легкі пасма біля скронь, правильно розставлені акценти у текстурі та вдала довжина допомагають приховати зайву округлість чи широкі вилиці.

Ловіть найпростіші та найефектніші варіанти зачісок, які візуально витягують силует і пасують абсолютно кожній.

Багатошарова стрижка з локонами біля обличчя

Ця зачіска підійде дівчатам практично з будь-якою формою обличчя і саме вона допоможе візуально видовжити обличчя. Рвані багатошарові пасма, які обрамляють контури ваших вилиць, практично одразу дадуть бажаний ефект.

Пріянка Чопра з багатошаровою зачіскою: дивіться фото

Верхній об'ємний пучок

Щоб візуально видовжити обличчя, достатньо зібрати волосся в пучок високо на маківці. Пучок "Балерина" ідеально працює на бажання трохи скоригувати форму обличчя. По боках вилиць можна випустити тонкі пасма для додатково ефекту.

Високий пучок видовжує обличчя: дивіться фото

Недбалий текстурований хвіст

Для того, щоб візуально видовжити волосся достатньо зібрати його у високий хвіст. Для додаткового ефекту потрібно хаотично накрутити волосся, щоб надати йому текстури. Це можна зробити навіть звичайним випрямлячем для волосся.

Високий хвіст візуально видовжує обличчя: дивіться фото

Кіска набік або бічний проділ

Асиметрія – це ще один потужний інструмент для візуальної корекції овалу. Глибокий бічний проділ миттєво зміщує центр уваги, перериває круглі контури та створює необхідну вертикаль. Якщо ж зібрати волосся у злегка недбалу об'ємну косу на один бік, ви додасте образу м'якості й водночас візуально витягнете лінію шиї та підборіддя.



Асиметрична зачіска візуально видовжує волосся / Фото Luci`s Morsels

Ловіть також стильну та гарну зачіску з 90-х, яку можна легко укласти самій вдома.