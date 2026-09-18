Секрети елегантності після 40 років: 6 стильних правил від відомої телеведучої

З віком підхід до формування гардероба природно змінюється: на зміну сліпому слідуванню за трендами приходить бажання підкреслити індивідуальність, почуватися впевнено та вільно. Експерименти з одягом у цьому віці стають сміливішими, адже з'являється чітке розуміння власних переваг і власного комфорту.

Журнал Woman & Home разом із відомою британською телеведучою Лізою Сноудон зібрали 6 універсальних правил, які допоможуть створити сучасний, функціональний та вишуканий аутфіт для жінок 40+.

Не відкладайте найкращі речі "на потім"

Головна помилка багатьох жінок – тримати улюблені сукні чи яскраві костюми в шафі, чекаючи особливого приводу. Одяг має приносити радість щодня. Поєднуйте ошатні речі з повсякденними: наприклад, шовкову спідницю або яскраву сукню можна легко інтегрувати у повсякденний лук, додавши до них об'ємний жакет або базові кеди.

Правила стилю від телеведучої: дивіться фото

Ідеальний силует починається з якісної білизни

Основа будь-якої посадки одягу – це правильно підібрана білизна. Вона здатна миттєво скоригувати пропорції, підтягнути силует та зробити так, щоб навіть звичайна біла футболка чи сукня лаконічного крою мали бездоганний вигляд. Не шкодуйте часу на підбір білизни за розміром та формою.

Зробіть ставку на капсулу, а не на швидкоплинні тренди

Після 40 років основу шафи має складати якісна база, де кожна річ легко комбінується з іншою. Ідеальний осінньо-зимовий фундамент включає:

якісний структурований жакет або пальто;

ідеально підібрані джинси;

класичну сорочку та базові футболки;

лаконічні штани прямого крою.

Джинси кльош та червоний кардиган: дивіться фото

"Чоловічий" крій та текстури

Маскулінні елементи в жіночому гардеробі мають особливо вишуканий вигляд. Вибирайте піджаки оверсайз, штани з масивними складками або речі з цупких матеріалів. Щоб додати образу характеру, комбінуйте ніжні сукні чи спідниці з грубими шкіряними куртками або замшевими жакетами.

Перейдіть на темний денім та прямий крій

Джинси прямого крою, а також моделі bootcut та кльош роблять силует стрункішим. Візуально видовжити ноги та надати образу зібраності допоможе саме глибокий темний денім. До того ж такі джинси є максимально універсальними: вони однаково гармонійно поєднуються як із грубими черевиками, так і зі зручними кросівками.

Як мати стильний вигляд восени після 40 років: дивіться фото

Додайте взуття в стилі вестерн

Для осінньо-зимового сезону чудово підійдуть козаки або черевики з невеликими, стійкими підборами. Вони набагато зручніші за високі шпильки, додають міському образу невимушеного шику та чудово поєднуються як із джинсами, так і з довжиною максі.

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