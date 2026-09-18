Журнал Woman & Home совместно с известной британской телеведущей Лизой Сноудон собрали 6 универсальных правил, которые помогут создать современный, функциональный и изысканный наряд для женщин старше 40 лет.

Не откладывайте лучшие вещи "на потом"

Главная ошибка многих женщин – хранить любимые платья или яркие костюмы в шкафу, ожидая особого повода. Одежда должна приносить радость каждый день. Сочетайте нарядные вещи с повседневными: например, шелковую юбку или яркое платье можно легко интегрировать в повседневный лук, добавив к ним объемный жакет или базовые кеды.

Правила стиля от телеведущей: смотрите фото

Идеальный силуэт начинается с качественного белья

Основа любого кроя одежды – это правильно подобранное белье. Оно способно мгновенно скорректировать пропорции, подтянуть силуэт и сделать так, чтобы даже обычная белая футболка или платье лаконичного кроя выглядели безупречно. Не жалейте времени на подбор нижнего белья по размеру и форме.

Сделайте ставку на капсульный гардероб, а не на мимолетные тренды

После 40 лет основу гардероба должна составлять качественная база, где каждая вещь легко сочетается с другой. Идеальный осенне-зимний гардероб включает:

качественный структурированный жакет или пальто;

идеально подобранные джинсы;

классическую рубашку и базовые футболки;

лаконичные штаны прямого кроя.

Джинсы-клеш и красный кардиган: смотрите фото

"Мужской" крой и текстуры

Мужские элементы в женском гардеробе выглядят особенно изысканно. Выбирайте пиджаки оверсайз, штаны с массивными складками или вещи из плотных материалов. Чтобы придать образу характера, сочетайте нежные платья или юбки с грубыми кожаными куртками или замшевыми жакетами.

Перейдите на темный деним и прямой крой

Джинсы прямого кроя, а также модели bootcut и клеш делают силуэт стройнее. Визуально удлинить ноги, и придать образу целостности поможет именно глубокий темный деним. К тому же такие джинсы максимально универсальны: они одинаково гармонично сочетаются как с грубыми ботинками, так и с удобными кроссовками.

Как выглядеть стильно осенью после 40 лет: смотрите фото

Добавьте обувь в стиле вестерн

Для осенне-зимнего сезона прекрасно подойдут казаки или ботинки с небольшими устойчивыми каблуками. Они гораздо удобнее высоких шпилек, придают городскому образу непринужденного шика и прекрасно сочетаются как с джинсами, так и с макси-юбками.

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