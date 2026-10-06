Як ще в магазині зрозуміти, що річ вам справді підходить: 5 простих перевірок

Буває, що в магазині річ здається ідеальною: подобається фасон, колір і те, як вона виглядає на вас у дзеркалі. Однак після покупки виявляється, що носити її не так комфортно. То штани тиснуть у талії, то піджак сковує рухи, то річ постійно доводиться поправляти. У результаті покупка просто лежить у шафі, а ви продовжуєте шукати, що вдягнути.

Український дизайнер Андре Тан розповів, як ще під час примірки зрозуміти, чи справді вам підходить річ. В новому відео в інстаграмі він назвав п'ять простих перевірок, які допоможуть не пошкодувати про покупку.

Андре Тан пояснив, що не варто орієнтуватися лише на те, як одяг виглядає в дзеркалі. Важливо перевірити, чи комфортно вам у ньому рухатися та чи зможете ви поєднувати його з речами, які вже є у гардеробі.

Сядьте в новій речі

Перш за все дизайнер радить не боятися сісти в одязі, який ви приміряєте. Штани не повинні болісно врізатися в талію, а сорочка, топ чи інша річ – задиратися під час руху.

Якщо для комфортної посадки вам доводиться втягувати живіт або постійно контролювати кожен рух, це може свідчити про те, що одяг просто не вашого розміру.

Стильний осінній образ / Фото з інстаграм-сторінки Nadiya Lyalko

Перевірте, чи можете вільно рухатися

Ще одна проста перевірка – підняти руки та обійняти себе. Якщо під час цього руху піджак, сорочка чи інша річ сильно тягне або заважає, краще звернути увагу на інший розмір чи модель.

Одяг не повинен обмежувати рухи. Адже його завдання – бути зручним у повсякденному житті, а не змушувати вас постійно думати про те, як ви стоїте чи сидите.

Подумайте, з чим носитимете річ

Також перед покупкою Андре Тан радить уявити щонайменше три образи з новою річчю. Якщо ви одразу можете назвати кілька варіантів поєднань із тим, що вже є у вашому гардеробі, покупка, ймовірно, буде практичною. Якщо ж одяг дуже сподобався сам по собі, але ви не уявляєте, з чим його носити, варто ще раз подумати, чи справді він вам потрібен.

Оцініть весь образ, а не одну річ

Ще одна помилка під час шопінгу – закохатися в окрему деталь і не помітити, як вона виглядає в цілому образі. Тому дизайнер радить відійти від дзеркала й подивитися на себе повністю. Так буде легше оцінити пропорції, поєднання речей і те, який вигляд має образ загалом.

Стильний образ на теплу осінь / Фото з інстаграм-сторінки Nadiya Lyalko

Перестаньте постійно поправляти одяг

І остання перевірка – просто постійте та порухайтеся в новій речі. Якщо ви щохвилини поправляєте її, підтягуєте, розправляєте або намагаєтеся повернути на місце, це сигнал, що одяг може бути незручним.

Андре Тан також закликає не купувати речі з думкою "візьму, а потім схудну". Одяг, за його словами, має підходити вашому тілу вже зараз, а не після змін ваги.

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