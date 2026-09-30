Антитренди манікюру: модниці відмовляються від цих 5 дизайнів

Давайте чесно: навіть найпродуманіший осінній лук можна легко зіпсувати манікюром, який давно втратив актуальність. Останнім часом нейл-індустрія настільки швидко змінюється, що деякі звичні дизайни непомітно перейшли в категорію моветону.

Цього сезону в моді панує витонченість, натуральність і стриманість, тому від багатьох "складних" та занадто важких варіантів краще відмовитися. Зібрали п'ять манікюрних антитрендів, які вже мають застарілий вигляд і точно не додадуть вам стилю.

Довжина заради довжини

"Кілометрові" нігті починають відходити на другий план. В трендах все ще залишаються тонкі довгі нігтики з яскравим та неординарним манікюром, проте довга квадратна форма, яка має грубий вигляд, вже стає моветоном.



Довгі нігті вже не в моді / Фото з Pinterest

Неонові кольори

Кислотні відтінки залишаємо до теплого сезону. Надто агресивний яскравий манікюр з неоновими кольорами випав з трендів. Якщо захочете додати неон у свій осінній манікюр, то робіть це дозовано.



Кислотний манікюр став антитрендом восени 2026 / Фото з Pinterest

Розсип каменів та кристалів

Об'ємні прикраси, наприклад, камені, стрази, кристали, демонструють несмак. Якщо їх і використовувати, то дуже лаконічно й точно не на кожному нігтику. Обирайте стримані якісні прикраси, які не перевантажуватимуть образ.



Манікюр зі стразами вийшов з моди / Фото з Pinterest

Класичний френч з широкою смужкою

Знаємо-знаємо, французький манікюр – це позачасова класика, яка завжди доречна. Тому в даному випадку мова йде про грубий варіант френча з дуже широкою "посмішкою". В моді зараз більш витончені варіанти цього нейл-дизайну.



Французький манікюр з широкою смужкою не в моді / Фото з Pinterest

Агресивний 3D дизайн

Надмірне ліплення, перевантаження деталями та поєднання різних елементів на одному нігтику вже стає застарілим. Якщо й використовувати такі елементи, то дуже обережно та дозовано.



Манікюр з 3D дизайном попав в антитренди / Фото з Pinterest

Звичайно, все дуже індивідуально і манікюр зі стразами на кожному пальці може мати класний та стильний вигляд, якщо це концептуально вписується у ваш загальний стиль. Ну а про головні тренди в манікюрі ми розповідали раніше – шукайте свій ідеальний варіант.