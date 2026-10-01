Гроші на вітер: 5 речей, які ніколи не слід замовляти в інтернеті

Онлайн-шопінг обіцяє комфорт і швидкість, однак кілька невдалих кліків здатні обернутися справжнім розчаруванням біля дзеркала. Український дизайнер Андре Тан назвав предмети гардероба, покупка яких в інтернеті майже завжди закінчується фінансовою катастрофою та зіпсованим настроєм.

Про це детальніше він розповів у своєму інстаграмі.

Речі, які не варто купувати онлайн

Першим підступним пунктом дизайнер назвав джинси незнайомих торгових марок. На професійних фотографіях штани із щільного деніму завжди виглядають бездоганно, однак у реальності передбачити правильну посадку, реальну довжину чи еластичність тканини через екран неможливо. За словами модельєра, у каталозі річ може виглядати розкішно, наче на супермоделі, а в житті вона нерідко перетворює людину на втомленого майстра після важкої робочої зміни.

Джинси не варто купувати онлайн / Фото Pinterest

Не менш ризиковано купувати без очної примірки спідню білизну, зокрема бюстгальтери. Андре Тан підкреслив, що жодна таблиця розмірів не дозволяє на відстані безпомилково оцінити глибину чашки та обхват під грудьми. Подібний елемент одягу безпосередньо впливає на щоденний комфорт та здоров'я, тому вимагає ретельного підбору наживо.

Спідню білизну не варто купувати в інтернеті / Фото Pinterest

Ще одна поширена пастка інтернет-магазинів ховається у взутті, особливо коли йдеться про пари для щоденного чи тривалого носіння. Ефектні туфлі на високих підборах часто виявляються непридатними для реального життя. Як зазначив стиліст, якщо у вишуканому взутті можна лише красиво сидіти, це вже не функціональний елемент гардероба, а суцільна декорація.

Туфлі на високих підборах ризиковано купувати онлайн / Фото Pinterest

До списку небезпечних онлайн-придбань увійшли також вечірні сукні складного крою. Елементи на зразок жорстких корсетів, асиметричних драпувань та глибоких вирізів зобов'язані бездоганно повторювати вигини конкретного тіла. Якщо міліметри не збігаються, святковий образ миттєво втрачає свій шарм і перетворюється на незграбне вбрання.

Вечірня сукня / Фото з інстаграму Marine Boutique

Завершують цю добірку пальта та жакети із сумнівних матеріалів або надто дешевих тканин. Світлини в інтернеті часто маскують реальну текстуру виробу, через що покупець не може відчути ані справжню щільність, ані вагу, ані те, як матеріал спадатиме під час руху.

Водночас Андре Тан підкреслив, що відмовлятися від онлайн-покупок повністю не потрібно. Інтернет-замовлення цілком безпечні й виправдані, якщо торговельний майданчик надає чіткі гарантії безплатного повернення або швидкої заміни товару, коли річ раптом не підійшла.

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