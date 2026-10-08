Ярослава Магучіх у капелюсі Baginskiy відкрила свою зірку та отримала рекорд України

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх отримала власну іменну зірку на "Площі зірок" у центрі столиці. Для урочистої події легкоатлетка обрала надзвичайно стильний та трендовий осінній образ, який прикував до себе всі погляди.

У середу, 7 жовтня, біля столичного ТРЦ "Гулівер" вперше з 2021 року поповнили "Площу зірок". Свої іменні відзнаки отримали четверо видатних українських спортсменів: чемпіон з фехтування Григорій Крісс, боксер Сергій Дзінзірук, паралімпійка Олександра Кононова та, звісно ж, зірка Парижа-2024 Ярослава Магучіх.

На урочисту церемонію 23-річна стрибунка у висоту завітала у неймовірно стильному аутфіті. Ярослава скомбінувала стриманий сіро-графітовий жакет класичного крою із зухвалими чорними шкіряними штанами. Проте головною родзинкою образу стало взуття: чорні замшеві ботильйони на оригінальній акцентній шпильці, основа якої була прикрашена блискучою кулькою, схожою на маленьку диско-кулю.

Ярослава Магучіх / фото Олександри Власової

Не обійшлося і без люксових аксесуарів. Волосся чемпіонки прикрашало трендове темне кепі від всесвітньо відомого українського дизайнера Руслана Багінського (Ruslan Baginskiy). Головний убір із фірмовим логотипом "RB", викладеним із сяючих кристалів, ідеально підкреслив загальний настрій луку. Вартість такого дизайнерського капелюха становить близько 18 тисяч гривень.

Ярослава Магучіх / скриншот з відео

Варто зазначити, що під час відкриття зірки Ярославі також офіційно вручили диплом рекордсменки.

Ярослава Магучіх / скриншот з відео

Окрім історичного світового рекорду у 2,10 метра, вона була відзначена як перша в історії абсолютна чемпіонка світу.

Ми дуже цінуємо категорію "вперше", тому що саме вона не може бути перевершена за своєю ознакою. Ви ж перший раз у "Гулівері" сьогодні? Я жартую, рекорд не в тому. 11 вересня Ярослава стала першою чемпіонкою World Athletics там, де збираються усі вершки цього спорту. Тож це рекорд, який не буде перевершено ніколи,

– заявив зі сцени представник, який фіксує досягнення.

Нагородження Ярослави Магучіх / відео Олександри Власової

А тим часом Ярослава Магучіх зізналася, що була здивована реакцією українців на її невдалий виступ у Діамантовій лізі. Легкоатлетка отримала хвилю критики у соцмережах і вже дала різку відповідь на хейт.



