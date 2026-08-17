Стильні та елегантні: 4 ідеї зачісок на День Незалежності

День Незалежності – це гарний привід додати у свій щоденний образ трохи свята, витонченості та національного колориту. І якщо з вибором вбрання може бути все відносно зрозуміло, то зачіска часто стає тим самим фінальним штрихом, який робить аутфіт завершеним.

Сучасна святкова укладка зовсім не мусить бути складною чи вимагати кількох годин у салоні. Натомість у тренді легкість, природна текстура та делікатне поєднання традиційних елементів із сучасними б'юті-трендами. Редакція 24 Каналу вже розповіла вам, у чому можна святкувати День Незалежності, а тепер ловіть варіанти зачісок, які пасуватимуть як до класичної вишиванки, так і до сучасного лаконічного костюма.

4 ідеї зачісок для святкового образу

Текстурний низький пучок із шовковою стрічкою. Класичний низький вузол або зібраний пучок – це, перш за все, елегантність. Щоби надати зачісці святкового звучання, випустіть кілька м'яких пасом біля обличчя, а сам пучок перев'яжіть шовковою стрічкою. Це додасть аутфіту легкого романтизму та невимушеності.



Зачіска на День Незалежності з низьким пучком / фото з інстаграму

"Мальвінка" з кісками або пасмами біля обличчя. Ідеальний варіант для тих, хто любить залишати волосся розпущеним. Зберіть верхню частину волосся у хвостик, а вздовж обличчя заплетіть дві тонкі, майже невагомі кіски. Замість кісок можна залишити елегантні пасма. Така зачіска відкриває обличчя, візуально додає об'єму та має чудовий вигляд як на прямому волоссі, так і на легких пляжних хвилях.



Зачіски на День Незалежності з розпущеним волоссям / фото з інстаграму

Об'ємна коса-колосок із декором. Плетіння – це вічна етнокласика, яка цього сезону отримала нове прочитання. Замість тугої гладкої коси віддайте перевагу об'ємному, злегка розслабленому колосочку чи вивернутій французькій косі. У плетіння можна додати лаконічні металеві шпильки, бісерні нитки або мінімалістичні сухоцвіти.



Косички з декором – зачіски на День Незалежності / фото з інстаграму

Голлівудська хвиля з прикрасами. Якщо ви віддаєте перевагу максимальній простоті, то зробіть ставку на акуратну укладку м'якими хвилями. Головним акцентом тут виступатимуть аксесуари: вишитий обруч, прикраси з бісеру, віночок з квітів або масивний затискач з одного боку. Це дозволяє розставити правильні акценти без складнощів.



Розпущене волосся з локонами та обручем / фото з інстаграму

До Дня Незалежності можна ще встигнути зробити стрижку. А якщо не хочете кардинально міняти імідж, то можете почати з модних варіантів чубчиків.