Современная праздничная укладка вовсе не обязательно должна быть сложной или занимать несколько часов в салоне. Наоборот, в тренде – легкость, естественная текстура и деликатное сочетание традиционных элементов с современными бьюти-трендами. Редакция 24 Канала уже рассказала, в чем можно отпраздновать День Независимости, а теперь предлагаем вам варианты причесок, которые подойдут как к классической вышиванке, так и к современному лаконичному костюму.

4 идеи причесок для праздничного образа

Текстурный низкий пучок с шелковой лентой. Классический низкий узел или собранный пучок – это, прежде всего, элегантность. Чтобы придать прическе праздничный настрой, выпустите несколько мягких прядей у лица, а сам пучок перевяжите шелковой лентой. Это добавит образу легкого романтизма и непринужденности.



Прическа на День Независимости с низким пучком / фото из инстаграма

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"Мальвинка" с косичками или прядями у лица. Идеальный вариант для тех, кто любит носить волосы распущенными. Соберите верхнюю часть волос в хвостик, а вдоль лица заплетите две тонкие, почти невесомые косички. Вместо косичек можно оставить элегантные пряди. Такая прическа открывает лицо, визуально добавляет объема и великолепно смотрится как на прямых волосах, так и на легких пляжных волнах.



Прически на День Независимости с распущенными волосами / фото из инстаграма

Объемная коса-колосок с декором. Плетение – это вечная этно-классика, которая в этом сезоне получила новое прочтение. Вместо тугой гладкой косы отдайте предпочтение объемной, слегка распущенной косичке или вывернутой французской косе. В плетение можно добавить лаконичные металлические шпильки, бисерные нитки или минималистичные сухоцветы.



Косички с декором – прически на День Независимости / фото из инстаграма

Голливудские волны с украшениями. Если вы предпочитаете максимальную простоту, то сделайте ставку на аккуратную укладку мягкими волнами. Главным акцентом здесь станут аксессуары: вышитый ободок, украшения из бисера, веночек из цветов или массивная заколка с одной стороны. Это позволяет без труда расставить правильные акценты.



Распущенные волосы с локонами и ободком / фото из инстаграма

Ко Дню Независимости еще можно успеть сделать стрижку. А если не хотите кардинально менять имидж, то можете начать с модных вариантов челок.