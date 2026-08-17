Сучасна святкова укладка зовсім не мусить бути складною чи вимагати кількох годин у салоні. Натомість у тренді легкість, природна текстура та делікатне поєднання традиційних елементів із сучасними б'юті-трендами. Редакція 24 Каналу вже розповіла вам, у чому можна святкувати День Незалежності, а тепер ловіть варіанти зачісок, які пасуватимуть як до класичної вишиванки, так і до сучасного лаконічного костюма.

4 ідеї зачісок для святкового образу

Текстурний низький пучок із шовковою стрічкою. Класичний низький вузол або зібраний пучок – це, перш за все, елегантність. Щоби надати зачісці святкового звучання, випустіть кілька м'яких пасом біля обличчя, а сам пучок перев'яжіть шовковою стрічкою. Це додасть аутфіту легкого романтизму та невимушеності.



Зачіска на День Незалежності з низьким пучком / фото з інстаграму

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"Мальвінка" з кісками або пасмами біля обличчя. Ідеальний варіант для тих, хто любить залишати волосся розпущеним. Зберіть верхню частину волосся у хвостик, а вздовж обличчя заплетіть дві тонкі, майже невагомі кіски. Замість кісок можна залишити елегантні пасма. Така зачіска відкриває обличчя, візуально додає об'єму та має чудовий вигляд як на прямому волоссі, так і на легких пляжних хвилях.



Зачіски на День Незалежності з розпущеним волоссям / фото з інстаграму

Об'ємна коса-колосок із декором. Плетіння – це вічна етнокласика, яка цього сезону отримала нове прочитання. Замість тугої гладкої коси віддайте перевагу об'ємному, злегка розслабленому колосочку чи вивернутій французькій косі. У плетіння можна додати лаконічні металеві шпильки, бісерні нитки або мінімалістичні сухоцвіти.



Косички з декором – зачіски на День Незалежності / фото з інстаграму

Голлівудська хвиля з прикрасами. Якщо ви віддаєте перевагу максимальній простоті, то зробіть ставку на акуратну укладку м'якими хвилями. Головним акцентом тут виступатимуть аксесуари: вишитий обруч, прикраси з бісеру, віночок з квітів або масивний затискач з одного боку. Це дозволяє розставити правильні акценти без складнощів.



Розпущене волосся з локонами та обручем / фото з інстаграму

До Дня Незалежності можна ще встигнути зробити стрижку. А якщо не хочете кардинально міняти імідж, то можете почати з модних варіантів чубчиків.