Розкіш замість мінімалізму: який модний принт став головним хітом осені 2026 року

Цього сезону дизайнери радять додати гардеробу виразності завдяки жакарду. Це матеріал, який миттєво перетворює буденне вбрання на витвір мистецтва.

З настанням холодів модниці традиційно обирають щільні тканини та насичені відтінки. Однак у 2026 році на подіуми тріумфально повернулися декоративні матеріали з вінтажним настроєм, пише видання Cosmopolitan.

Модний принт на осінь 2026 року

Провідні світові бренди активно використовують гобеленові принти, парчу й флористичні мотиви. Сучасні пальта, спідниці чи жакети з такими орнаментами нагадують старовинні картини й ідеально підходять для прохолодних днів.

Стильний принт на осінь – що відомо про жакард / Фото Pinterest

Окрім візуальної естетики, жакардові речі відрізняються неймовірною практичністю. Вони чудово зігрівають, тримають форму та довго зберігають первісний вигляд. Головна перевага цього тренду полягає у здатності робити будь-яке вбрання глибоким і аристократичним. Замість багатогодинних роздумів перед дзеркалом, модницям тепер достатньо одягнути лише одну фактурну деталь, щоб гарантовано захопити усі погляди оточення.

Стилісти розкривають секрет ідеального застосування таких речей. За словами експертів, густо орнаментований одяг найкраще працює в парі з базовими елементами.

Як носити жакард восени – модний образ на осінь / Фото Pinterest

Однотонні речі темної палітри створять бездоганне тло для яскравого візерунка. Класичний чорний, графітовий, винний або глибокий зелений трикотаж чудово відтінить складний малюнок. Безпрограшним доповненням також стане актуальний темно-синій денім або строгі штани.

До речі, днями наша редакція вже детальніше розповідала про 5 речей, на яких категорично не можна економити.