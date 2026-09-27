Модна інвестиція в гардероб: Зої Кравіц показала найстильніше пальто цієї осені

З настанням прохолоди червоне пальто стає головним акцентом затишних і водночас виразних осінніх аутфітів. Акторка Зої Кравіц вже показала, як елегантно вписати таку яскраву річ у свій повсякденний гардероб.

Знаменитість вийшла на прогулянку в Нью-Йорку у розкішному кашеміровому пальті від бренду The Row. Модель під назвою Priske виконана у насиченому червоному відтінку, має м'який округлий крій, спущену лінію плечей та довжину до кісточок.



Зої Кравіц у довгому червоному пальті / Фото: MAPE/BACKGRID

Як Зої Кравіц стилізувала яскравий верхній одяг

Зої доповнила виразне пальто темно-синіми штанами, які злегка виглядали з-під подолу, та чорними кросівками для максимального комфорту. З аксесуарів вона обрала лаконічну чорну шкіряну сумку від The Row, вишукані сережки з діамантами та темні сонцезахисні окуляри.

Червоне пальто на осінь: з чим його носити

Червоний колір – це справжня класика, яка додає впевненості та миттєво освіжає будь-який образ навіть у похмурий осінній день. Якісне кашемірове або вовняне пальто в такому відтінку слугуватиме роками й ніколи не втратить своєї актуальності.



З чим поєднувати червоне пальто восени / Фото з Pinterest

Така річ працює як головний самодостатній акцент, тому її дуже легко поєднувати з базовим гардеробом. Для невимушеного щоденного виходу комбінуйте його з прямими джинсами, штанами темних відтінків і зручним взуттям на плоскій підошві, як це зробила Зої.



Як носити червоне пальто восени / Фото з Pinterest

Для вечірнього чи ділового аутфіту додайте класичні ботильйони, шкіряну спідницю або сукню міді. Червоний ідеально гармонує з базовою палітрою – чорним, темно-синім, молочним, бежевим та сірим кольорами.

Не бійтеся додавати яскравих барв у свій щоденний гардероб. Також одним з модних, але більш глибоких та стриманих кольорів є сливовий. Дізнавайтеся, як його носити цієї осені.