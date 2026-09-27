Знаменитость вышла на прогулку в Нью-Йорке в роскошном кашемировом пальто от бренда The Row. Модель под названием Priske выполнена в насыщенном красном оттенке, имеет мягкий округлый крой, спущенную линию плеч и длину до щиколоток.



Зои Кравиц в длинном красном пальто / Фото: MAPE/BACKGRID

Как Зои Кравиц стилизовала яркую верхнюю одежду

Зои дополнила выразительное пальто темно-синими штанами, которые слегка выглядывали из-под подола, и черными кроссовками для максимального комфорта. Из аксессуаров она выбрала лаконичную черную кожаную сумку от The Row, изысканные серьги с бриллиантами и темные солнцезащитные очки.

Красное пальто на осень: с чем его носить

Красный цвет – это настоящая классика, которая придает уверенности и мгновенно освежает любой образ даже в пасмурный осенний день. Качественное кашемировое или шерстяное пальто такого оттенка прослужит долгие годы и никогда не утратит своей актуальности.



С чем сочетать красное пальто осенью / Фото с Pinterest

Такая вещь выступает в качестве главного самодостаточного акцента, поэтому ее очень легко сочетать с базовым гардеробом. Для непринужденного повседневного образа сочетайте его с прямыми джинсами, штанами темных оттенков и удобной обувью на плоской подошве, как это сделала Зои.



Как носить красное пальто осенью / Фото с Pinterest

Для вечернего или делового наряда добавьте классические ботильоны, кожаную юбку или платье миди. Красный идеально гармонирует с базовой палитрой – черным, темно-синим, молочным, бежевым и серым цветами.

Не бойтесь добавлять яркие цвета в свой повседневный гардероб. Также одним из модных, но более глубоких и сдержанных цветов является сливовый. Узнайте, как его носить этой осенью.