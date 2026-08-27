Чутки про блокування карток через СЗЧ: у Міноборони зробили важливе пояснення

Військові, які здійснили самовільне залишення частини не втрачають доступ до банківської картки чи рахунку. Про поширений міф розповіли в Міністерстві оборони.

Коли можливий арешт коштів на рахунку військового

У суспільстві поширене твердження про те, що якщо військовий здійснив СЗЧ, то йому блокують картку. Юридично це формулювання некоректне. Міністерство оборони закликало розмежовувати припинення виплат та арешт коштів на рахунку.

Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину, то йому лише припиняється нарахування та виплата грошового забезпечення. При цьому картка залишається активною, а військовослужбовець може вільно розпоряджатися грошима, які вже лежать на ній.

Якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину або місце служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення. Поновлення виплати грошового забезпечення відбувається з дня повернення військовослужбовця,

– пояснили у відомстві.

Арешт майна та безготівкових коштів є окремою юридичною процедурою, яка не настає автоматично через факт СЗЧ. Для цього мають існувати передбачені законом підстави та відповідне процесуальне рішення.

Зокрема, у межах кримінального провадження арешт рахунків регулюється статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України. Для обмеження доступу до грошей обов'язково потрібна ухвала слідчого судді або суду.

Тобто військовослужбовець у СЗЧ втрачає право на отримання зарплати та інших виплат від держави. Проте це не означає, що банк автоматично заблокує картку або кошти, які вже перебувають на рахунку.

Нагадаємо, у грошове забезпечення військового входить посадовий оклад, нарахування за військовим званням, надбавка за вислугу років; інші надбавки й доплати та премія. Під час СЗЧ людина не отримує жодну з цих виплат.

До слова, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців після реформи армії планується на рівні від 30 тисяч гривень.