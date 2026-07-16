Наслідки СЗЧ для військових

Самовільне залишення частини – це кримінальне правопорушення, яке часто припиняється після повернення військового на службу. Тоді ж людина повертає собі всі права. Це пояснюють фахівці Міністерства юстиції України.

Звичайно, коли військовий іде в СЗЧ, то в умовах воєнного стану його може чекати кримінальна відповідальність у вигляді 5 – 10 років позбавлення волі. Але навіть якщо суд за певних причин не ухвалює рішення про ув'язнення, військовий до повернення на службу втрачає й виплату грошового забезпечення.

Як пояснюють експерти, після подання у СЗЧ військового знімають з продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Крім того, в нього зникає право на деякі пільги чи компенсації.

Службовці, яким потрібна вислуга років для призначення військової пенсії, мають пам'ятати – час у СЗЧ не зараховується до стажу. Тому швидке повернення на службу дає можливість надолужити втрачене.

Механізми повернення на службу

Зараз держава дозволяє добровільно повернутися із СЗЧ. Через суд людину звільняють від кримінальної відповідальності й визначають місце її подальшої служби. Важливо, що добровільне повернення можливе лише для тих військових, які вперше залишили частину.

Якщо людина визнала порушення й готова повернутися на військову службу та виконала визначену законом процедуру, то всі її права та можливості поновлюються.

До слова, якщо воїн перебуває у СЗЧ менше, ніж три дні, то він може повернутися до своєї частини й продовжити службу без наслідків.

Нагадаємо, що для повернення на службу після СЗЧ військовий може обрати свою, або іншу частину. Там йому мають надати рекомендаційний лист – письмову згоду командира.

Далі в прокурора чи в суді подається клопотання про повернення на службу. Його розглядають у судовому порядку. За позитивного ухвалення воїн має прибути на нове місце служби за 72 години.

Після добровільного повернення та поновлення на військовій службі командир наказує поновити всі виплати й види забезпечення. При цьому оклад визначається або за минулою посадою військового, або за новою.