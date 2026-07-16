Наслідки СЗЧ для військових
Самовільне залишення частини – це кримінальне правопорушення, яке часто припиняється після повернення військового на службу. Тоді ж людина повертає собі всі права. Це пояснюють фахівці Міністерства юстиції України.
Звичайно, коли військовий іде в СЗЧ, то в умовах воєнного стану його може чекати кримінальна відповідальність у вигляді 5 – 10 років позбавлення волі. Але навіть якщо суд за певних причин не ухвалює рішення про ув'язнення, військовий до повернення на службу втрачає й виплату грошового забезпечення.
Як пояснюють експерти, після подання у СЗЧ військового знімають з продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Крім того, в нього зникає право на деякі пільги чи компенсації.
Службовці, яким потрібна вислуга років для призначення військової пенсії, мають пам'ятати – час у СЗЧ не зараховується до стажу. Тому швидке повернення на службу дає можливість надолужити втрачене.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Механізми повернення на службу
Зараз держава дозволяє добровільно повернутися із СЗЧ. Через суд людину звільняють від кримінальної відповідальності й визначають місце її подальшої служби. Важливо, що добровільне повернення можливе лише для тих військових, які вперше залишили частину.
Якщо людина визнала порушення й готова повернутися на військову службу та виконала визначену законом процедуру, то всі її права та можливості поновлюються.
До слова, якщо воїн перебуває у СЗЧ менше, ніж три дні, то він може повернутися до своєї частини й продовжити службу без наслідків.
Нагадаємо, що для повернення на службу після СЗЧ військовий може обрати свою, або іншу частину. Там йому мають надати рекомендаційний лист – письмову згоду командира.
Далі в прокурора чи в суді подається клопотання про повернення на службу. Його розглядають у судовому порядку. За позитивного ухвалення воїн має прибути на нове місце служби за 72 години.
Після добровільного повернення та поновлення на військовій службі командир наказує поновити всі виплати й види забезпечення. При цьому оклад визначається або за минулою посадою військового, або за новою.