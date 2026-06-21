Деталі повідомили у Сухопутних військах України.

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Що потрібно знати військовим, які планують повертатися із СЗЧ?

Міністерство оборони України визначило порядок і строки повернення військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), до лав Збройних сил України.

У разі подання рапорту через "Армія+" його розгляд триває до 7 днів. Після погодження військовий має 5 діб, щоб прибути до своєї частини. У застосунку з'являється статус "У дорозі", який підтверджує участь у програмі повернення та може бути пред’явлений представникам ТЦК, ВСП або Нацполіції.

Якщо звернення відбувається безпосередньо до військової частини, військовослужбовець подає рапорт на місці та тимчасово зараховується до списків особового складу з відновленням продовольчого забезпечення. Перевірка документів триває до 7 днів, після чого поновлюється грошове та інші види забезпечення.

У разі звернення через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ рапорт передається до обраної частини, яка також розглядає його до 7 днів. Після погодження військовий отримує паперовий припис, що діє 5 днів і підтверджує участь у програмі повернення.

Після прибуття до частини порядок оформлення залежить від статусу військовослужбовця. Якщо його ще не виключили зі списків попередньої частини, він тимчасово зараховується з відновленням продовольчого забезпечення, а після наказу – і грошового. Якщо ж виключення вже відбулося, зарахування і повне відновлення забезпечення здійснюється одразу в день прибуття.

Армійська реформа 2026

Міноборони оголосило про масштабну реформу військової служби, яка передбачає нову контрактну систему, чіткі терміни служби та підвищення виплат. Мета змін – зробити службу більш зрозумілою, справедливою та мотивуючою.

Контракти поділятимуться на піхотно-штурмові (10 – 14 місяців), бойові (24 місяці для окремих спеціальностей) та базові (24 місяці). Також передбачена гарантована відстрочка після служби, що залежить від участі в бойових діях.

Під час лікування після поранення зберігаються бойові виплати до 12 місяців. Зарплати для піхоти можуть зрости до 300 – 460 тисяч гривень, для тилових підрозділів – до 30 тисяч, а також підвищуються виплати командирам.