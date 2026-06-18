Про це в коментарі 24 Каналу сказав начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий.

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Скільки військових подали рапорти на повернення?

У Міноборони розповіли, що механізм повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину, викликав значний інтерес вже з перших днів після запуску.

Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено,

– зазначив Берестовий.

За його словами, також були зафіксовані перші випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів. Зокрема, перші два рапорти на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти.

Як наголосив представник Міноборони, це лише підтверджує, що новий механізм повернення до служби вже працює на практиці.

За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму,

– підсумував посадовець.

Нагадаємо, повернення військовослужбовців із СЗЧ стало одним із елементів першого етапу реформи комплектування.

Відповідно до запроваджених змін, добровольцям більше не потрібно проходити через військову службу правопорядку чи батальйони резерву. Натомість після подання заявки та її погодження військовою частиною людина має 72 години, щоб прибути до місця служби. Для супроводу учасників програми також працює окремий кол-центр, який допомагає на всіх етапах повернення.