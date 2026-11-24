В Україні 24 листопада набули чинності урядові зміни до порядку бронювання працівників за постановою №1452, яка надала бізнесу перехідний період до 20 грудня 2026 року. Рішення змінює правила розрахунку квот для оборонного та енергетичного секторів, а також відкриває доступ податківцям до перевірок критичності компаній.

Продовження термінів наказу про критичність

Відповідно до урядової постанови, яка набула чинності у вівторок, 24 листопада, оновлений порядок бронювання встановлює термін, до якого відстрочки працівників залишаються чинними. Проте Кабінет Міністрів також посилює податкові перевірки підприємств, які мають статус критичності. Про це пише 24 Канал.

Так бізнес отримав перехідний період до 20 грудня 2026 року. Дія постанови №1452 поширюється на підприємства, чиї відомства вже погодили оновлені критерії з Координаційним центром. Якщо строк дії наказу про критичність сплив у період із 27 жовтня до 24 листопада 2026 року або закінчується до 20 грудня, його чинність автоматично продовжують.

Як повідомляє профільне видання Kadroland, працівники не зможуть зберегти відстрочки для компаній, чиї рішення органи влади вже скасували через повне виключення галузевого або регіонального критерію.

До 20 грудня 2026 року керівники визначених критично важливих установ, представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до вимог, установлених для кожної категорії,

– йдеться в повідомленні експертів. Чіткі квоти для підприємств

Нові правила все ще зберігають граничний ліміт бронювання до 95% військовозобов'язаних співробітників для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Проте уряд кардинально змінив базу, від якої тепер вираховують цю частку.

Зауважимо! Раніше норматив прив'язували до показників у погодженнях Міноборони чи Міненерго. Тепер 95% рахують виключно від фактичної чисельності військовозобов'язаних у штаті підприємства, визначеної за чинним порядком.

Якщо компанія має перевищення лімітів, керівники критично важливих установ, представництв донорських організацій та виконавців проєктів міжнародної допомоги зобов'язані привести чисельність у норму та анулювати зайві броні до 20 грудня.

Податкові перевірки та самостійні квоти

Суттєве нововведення запровадили для компаній, статус критичності яким надав безпосередньо Кабмін. Кількість військовозобов'язаних для оформлення відстрочки за результатами розгляду Координаційним центром тепер визначає саме підприємство.

Для спрощення процедур Координаційний центр дозволив підтверджувати погодження критеріїв не лише повними протоколами, а й завіреними витягами з них. Це має пришвидшити обмін документами між міністерствами та роботодавцями.

Паралельно держава посилює контроль за сплатою податків серед претендентів на бронювання. Координаційний центр почне аналізувати звернення від ДПС та БЕБ щодо можливого систематичного ухилення від сплати податків.

Інформація про податкові порушення може стати предметом розгляду Координаційного центру під час оцінювання підприємства. Водночас сама наявність звернення ще не означає автоматичного скасування критичного статусу,

– уточнюють фахівці. Наразі роботодавцям варто терміново перевірити погодження галузевих критеріїв, дійсність рішень про критичність та перерахувати штатні ліміти за оновленою формулою.

Нагадаємо, зміни до постанов про бронювання Кабмін запровадив для створення перехідного періоду, щоб підприємства могли зберегти персонал під час адаптації до вимог.

Водночас роботодавці можуть оперативно керувати заявками та відкликати зайві відстрочки через портал Дія.

До слова, перегляд попередніх рішень відомства мають закінчити до кінця тижня. Тоді з'являться попередні рішення й списки компаній, які відповідають новим нормам.