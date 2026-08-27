Декларації військових хочуть закрити від публічного доступу: ідею закріпили в законопроєкті

Декларації деяких службовців пропонують відкривати в публічному доступі не одразу. Це потрібно для безпеки даних – держава хоче не допустити випадків, щоб ворог не міг загрожувати захисникам та їхнім родинам.

Новий законопроєкт про скасування публічного доступу до декларацій військових

Дані людей, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України, можуть приховувати довше, ніж закінчиться воєнний стан. Зміни, схвалені Кабінетом Міністрів у новому законопроєкті, можуть зменшити ризики для життя та безпеки військових, правоохоронців, розвідників, та всіх, хто залучений до захисту держави. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Потреба в створенні декларацій залишатиметься для дотримання принципів прозорості й запобігання корупції. Проте для захисту даних оборонців та їхніх родин відкривати публічний доступ до їхніх декларацій пропонують аж через рік після завершення чи скасування воєнного стану.

Автори проєкту переконані, що через відкриті дані ворог може використати проти них інформацію про місце проживання, фінансовий стан або родину. Тобто метою є саме зменшення цих ризиків.

Йдеться лише про відтермінування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу,

– повідомили у відомстві.

Коли це стане можливим, декларації захисників, правоохоронців та розвідників відкриють. Важливо, що в публічному доступі вони мають з'явитися саме через рік після завершення особливого стану. Як зазначили в Міноборони, безпекові ризики для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони все одно зберігатимуться ще деякий час, тому період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю.

Нагадаємо, лише дехто з військових повинен подавати декларації. Під час воєнного стану більшість мобілізованих, резервістів і військовослужбовців контрактної служби рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу звільнені від цього обов'язку.

Як раніше повідомляли в Міноборони, таке правило діє для спрощення процедури під час особливого періоду.