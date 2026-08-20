Загалом у межах операції запланували 72 обшуки у різних регіонах України. Про це повідомляє ДБР.

Що відомо про операцію?

Операцію почали 20 серпня. Її мета – знайти випадки, коли військові формально числяться на службі, але фактично не виконують своїх обов'язків або незаконно отримують гроші з бюджету.

Окремо правоохоронці перевіряють випадки, коли військовослужбовців могли змушувати виконувати будівельні, господарські та інші приватні роботи замість завдань, пов'язаних із захистом України. Усього ДБР розслідує 21 кримінальне провадження, у межах яких планують провести 72 обшуки.

Найбільше справ стосується незаконних виплат військовим. У межах 12 кримінальних проваджень правоохоронці проведуть 58 обшуків. За їхніми результатами підозри можуть отримати 20 людей.

Ще п'ять обшуків проведуть у справі про незаконне використання праці військовослужбовців. Також дев'ять обшуків стосуються можливих корупційних зловживань. У цій справі підозри можуть оголосити ще двом людям.

Результати обшуків / Фото ДБР

Крім нових справ, ДБР уже завершило розслідування у чотирьох провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти щодо 16 людей планують передати до суду. Остаточне рішення щодо їхньої вини має ухвалити суд.

Операцію проводять разом із військовим командуванням. Правоохоронці хочуть перевірити, щоб військові виконували свої обов'язки, а гроші з бюджету використовували за призначенням.

Результати обшуків та інші деталі справ обіцяють оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій.

Нагадаємо, перед судом постануть майор ДШВ та працівниця продовольчої служби військової частини, яких обвинувачують у низці злочинів. За даними слідства, у червні 2025 року майор отримав від підлеглої 10 тисяч доларів за заміну одних продуктів для військових на інші.

Також правоохоронці встановили, що протягом 2024 – 2025 років він 83 доби не проходив службу, через що незаконно отримав понад 549 тисяч гривень виплат. Окрім цього, майор придбав активи на 26,2 мільйона гривень, серед яких BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце та право довгострокової оренди об’єкта на Балі.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення, а його підлеглій – до 4 років, водночас остаточну вину має встановити суд.