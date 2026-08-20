Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Що відомо про злочини майора?

За версією слідства, у червні 2025 року майор отримав від діловода продовольчої служби 10 тисяч доларів. За ці гроші він мав допомогти замінювати одні продукти іншими під час постачання військовій частині.

Обшуки майора та його помічниці / Фото Офіс Генпрокурора

Замість помідорів військовим постачали огірки, а замість яблук – апельсини. У документах при цьому вказували інші назви продуктів.

Також слідчі встановили, що протягом 2024 – 2025 років майор 83 доби не проходив військову службу. Після закордонних відпусток він повідомляв командуванню, що повернувся до частини, хоча насправді ще перебував за межами України.

В інших випадках, за даними слідства, він без законних підстав перебував у Хмельницькій та Одеській областях. Через це йому безпідставно виплатили понад 549 тисяч гривень грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Окремо слідство перевірило майно майора. З 2023 по 2025 роки він придбав активи на 26,2 мільйона гривень, походження яких, за даними прокуратури, він не зміг підтвердити.

Серед майна – BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об’єкта на Балі, брендовий одяг та аксесуари. Крім того, майор витратив близько 4,1 мільйона гривень на подорожі до різних країн, зокрема Перу, США, Японії, ОАЕ та Аргентини, а також на поїздку до Антарктиди.

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У декларації за 2023 рік він не вказав витрати на 8,9 мільйона гривень, а за 2024 рік – ще на 18,2 мільйона.

Під час обшуків у майора знайшли понад 51 тисячу доларів, 2,1 тисячі євро та 201 тисячу гривень. Також правоохоронці вилучили документи на нерухомість та автомобілі, брендовий одяг і аксесуари вартістю понад 8 мільйонів гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів.

У його підлеглої вилучили розписки на 20 тисяч доларів, телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

Майора затримали 5 лютого 2026 року. Суд відправив його під варту, а щодо його підлеглої обрав особисте зобов’язання.

Майору загрожує до 10 років ув’язнення, його підлеглій – до 4 років. Водночас обидва обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню вину не встановить суд.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали командування батальйону на розкраданні оборонних коштів. Вони створили схеми з продажу "броні від мобілізації", підроблених посвідчень УБД і пального. Збитки склали близько сотні мільйонів гривень.