Збитки склали близько сотні мільйонів гривень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Викрили продаж броні від мобілізації

В Одеській області СБУ та Нацполіція за підтримки Головкома ЗСУ викрили масштабне розкрадання оборонних коштів. Командування одного з батальйонів привласнило майже 100 мільйонів гривень через одразу кілька злочинних схем.

За даними слідства, колишній командир батальйону організував фіктивне оформлення цивільних у свою частину. Ці люди не проходили там службу, а за це переказували свої зарплати на банківські картки командування. Такі послуги коштували до 5 тисяч доларів США.

Крім цього, зловмисники продавали підроблені посвідчення учасників бойових дій і торгували пальним, яке призначалося для потреб фронту. Як повідомили в СБУ, до схеми командир залучив чотирьох підлеглих.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки та телефони з доказами. Усім п'ятьом оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишнього посадовця Міноборони затримали на розкраданні десятків мільйонів гривень. Гроші він привласнив під час закупівлі зброї для ЗСУ.