Всего в рамках операции запланировано 72 обыска в различных регионах Украины. Об этом сообщает ГБР.

Что известно об операции?

Операция началась 20 августа. Ее цель – выявить случаи, когда военнослужащие формально числятся на службе, но фактически не выполняют свои обязанности или незаконно получают деньги из бюджета.

Отдельно правоохранители проверяют случаи, когда военнослужащих могли заставлять выполнять строительные, хозяйственные и другие частные работы вместо задач, связанных с защитой Украины. Всего ГБР расследует 21 уголовное производство, в рамках которых планируется провести 72 обыска.

Большинство дел касается незаконных выплат военным. В рамках 12 уголовных производств правоохранители проведут 58 обысков. По их результатам подозрения могут быть предъявлены 20 лицам.

Еще пять обысков проведут по делу о незаконном использовании труда военнослужащих. Также девять обысков касаются возможных коррупционных злоупотреблений. По этому делу подозрения могут быть предъявлены еще двум лицам.

Результаты обысков / Фото ГБР

Помимо новых дел, ГБР уже завершило расследование в рамках четырех производств, касающихся незаконных выплат военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируется передать в суд. Окончательное решение об их виновности должен вынести суд.

Операция проводится совместно с военным командованием. Правоохранители хотят убедиться, что военные выполняют свои обязанности, а деньги из бюджета используют по назначению.

Результаты обысков и другие детали дел обещают обнародовать после завершения первоочередных следственных действий.

Напомним, перед судом предстанут майор ДШВ и сотрудница продовольственной службы воинской части, которых обвиняют в ряде преступлений. По данным следствия, в июне 2025 года майор получил от подчиненной 10 тысяч долларов за замену одних продуктов для военных на другие.

Также правоохранители установили, что в течение 2024 – 2025 годов он 83 суток не проходил службу, потому что незаконно получил более 549 тысяч гривен выплат. Кроме того, майор приобрел активы на сумму 26,2 миллиона гривен, среди которых BMW X6 M, две квартиры в Днепре, парковочное место и право долгосрочной аренды объекта на Бали.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а его подчиненной – до 4 лет, при этом окончательную вину должен установить суд.