Послуги для громадян та бізнесу: у Дії може відбутися велике оновлення

Уже до кінця 2026 року Міністерство цифрової трансформації може розширити сервіси порталу Дія. Під керівництвом нової очільниці Оксана Ферчук цифрові сервіси мають розвиватися.

Розвиток цифрової взаємодії громадянина й держави

Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук зазначила, які нові сервіси можуть з'явитися в Дії, аби полегшити отримання важливих послуг. Деякі з них є пріоритетними. Про це Ферчук розповіла в інтерв'ю виданню "SPEKA".

Міністерство планує змінювати цифрові сервіси, хмарну інфраструктуру та телекомунікації. Термін на це визначено – два роки.

При цьому вже цьогоріч планується оновити сервіси Дії. Оксана Ферчук анонсувала, що в режимі онлайн, зокрема, можна буде оформити європротокол.

Зазначимо, що європротоколом називають спосіб оформити ДТП без поліції. Це хороша можливість розв'язати питання між двома сторонами, якщо в аварії немає постраждалих і водії погоджуються щодо обставин. Водії самостійно заповнюють спеціальний бланк або оформлюють пригоду онлайн, після чого подають дані страховій компанії для отримання виплати.

Крім того, Мінцифри може спростити підготовку до перетину кордону, запровадивши в Дії електронну чергу.

Міністерка також каже, що в найближчих часах є план дозволити українцям сплачувати податкові борги в додатку. Також нові послуги на порталі з'являться для батьків та ветеранів.

Для підприємців і бізнесу з'являться послуги, що дозволятимуть автоматизувати процеси. Міністерство хоче зробити так, щоб держава мала менше вимог до громадян.



Нова очільниця Мінцифри Оксана Ферчук / Фото міністерства

Нагадаємо, на початку вересня в Дії офіційно запрацювала послуга онлайн-розірвання шлюбу для пар без дітей. Подружжю більше не потрібно особисто йти до ДРАЦСу – якщо обоє погоджуються на розлучення, то можливо подати онлайн-заяву.

Після подання заяви шлюб розривають через один місяць. До цього моменту подружжя ще може відкликати подання. Остаточно розлучення оформлює державний реєстратор, а запис про розірвання шлюбу автоматично з'являється в Дії.