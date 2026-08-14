Приватна експертиза для державних сервісів

14 серпня у Києві офіційно оголосили про початок масштабної співпраці між державою та одним із найбільших представників ІТ-ринку. Головна мета партнерства – об'єднати досвід чиновників у цифровізації з глибокими технічними знаннями приватних інженерів. Це дозволить зробити державні послуги в Україні ще зручнішими та якіснішими для мільйонів громадян, розповіли 24 Каналу в GlobalLogic Ukraine.

Інженери GlobalLogic безпосередньо долучаться до розвитку порталу та застосунку Дія. Експертна підтримка з боку компанії допоможе внутрішній команді міністерства швидше готувати та випускати нові публічні послуги.

Разом ми працюватимемо над розвитком цифрової трансформації, впровадженням інновацій і практик забезпечення якості, створенням нових цифрових продуктів та розвитком Центру компетенції з розробки програмного забезпечення для підтримки проєктів Мінцифри,

– прокоментувала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Масштабування та стійкість системи

Співпраця також передбачає активний обмін досвідом між командами та впровадження сучасних інженерних практик. Сьогодні Дія вже стала основою цифрового життя країни, надаючи доступ до понад 150 онлайн-сервісів.

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Аудиторія платформи перевищила 24 мільйони користувачів, що вимагає високої відмовостійкості та здатності системи до постійного розширення. Посилення технологічної підтримки ключових проєктів стане пріоритетом для обох сторін.

Для GlobalLogic велика честь долучитися до розвитку цифрових рішень, які мають стратегічне значення для України. Ми переконані, що технології можуть допомагати державі та суспільству долати наслідки війни,

– заявила віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова.

Фахівці GlobalLogic допоможуть посилити практики забезпечення якості цифрових продуктів. Це особливо важливо під час розробки складних сервісів, які потребують ретельного тестування та стабільної роботи під великими навантаженнями.

Очікують, що такий тандем дозволить Україні впроваджувати інновації швидше, забезпечуючи при цьому бездоганний користувацький досвід для кожної людини.