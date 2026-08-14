Частная экспертиза для государственных служб

14 августа в Киеве официально объявили о начале масштабного сотрудничества между государством и одним из крупнейших представителей IT-рынка. Главная цель партнерства – объединить опыт чиновников в области цифровизации с глубокими техническими знаниями частных инженеров. Это позволит сделать государственные услуги в Украине еще более удобными и качественными для миллионов граждан, рассказали 24 Каналу в GlobalLogic Ukraine.

Инженеры GlobalLogic примут непосредственное участие в развитии портала и приложения Дія. Экспертная поддержка со стороны компании поможет внутренней команде министерства быстрее готовить и запускать новые публичные услуги.

Вместе мы будем работать над развитием цифровой трансформации, внедрением инноваций и практик обеспечения качества, созданием новых цифровых продуктов и развитием Центра компетенций по разработке программного обеспечения для поддержки проектов Минцифры,

– прокомментировала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Масштабируемость и устойчивость системы

Сотрудничество также предусматривает активный обмен опытом между командами и внедрение современных инженерных практик. Сегодня Дія уже стала основой цифровой жизни страны, предоставляя доступ к более чем 150 онлайн-сервисам.

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Аудитория платформы превысила 24 миллиона пользователей, что требует высокой отказоустойчивости и способности системы к постоянному расширению. Усиление технологической поддержки ключевых проектов станет приоритетом для обеих сторон.

Для GlobalLogic большая честь присоединиться к развитию цифровых решений, имеющих стратегическое значение для Украины. Мы убеждены, что технологии могут помогать государству и обществу преодолевать последствия войны,

– заявила вице-президент и операционный директор GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова.

Специалисты GlobalLogic помогут усовершенствовать практики обеспечения качества цифровых продуктов. Это особенно важно при разработке сложных сервисов, требующих тщательного тестирования и стабильной работы при больших нагрузках.

Ожидается, что такой тандем позволит Украине быстрее внедрять инновации, обеспечивая при этом безупречный пользовательский опыт для каждого человека.