Развитие цифрового взаимодействия между гражданином и государством

Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук рассказала, какие новые сервисы могут появиться в приложении Дия, чтобы упростить получение важных услуг. Некоторые из них являются приоритетными. Об этом Ферчук рассказала в интервью изданию "SPEKA".

Министерство планирует модернизировать цифровые сервисы, облачную инфраструктуру и телекоммуникации. Срок на это установлен – два года.

При этом уже в этом году планируется обновить сервисы Дии. Оксана Ферчук анонсировала, что в режиме онлайн, в частности, можно будет оформить европротокол.

Отметим, что европротоколом называют способ оформления ДТП без участия полиции. Это хорошая возможность урегулировать вопрос между двумя сторонами, если в аварии нет пострадавших и водители согласны относительно обстоятельств происшествия. Водители самостоятельно заполняют специальный бланк или оформляют происшествие онлайн, после чего передают данные страховой компании для получения выплаты.

Кроме того, Минцифры может упростить подготовку к пересечению границы, внедрив в Дию электронную очередь.

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Министр также сообщает, что в ближайшее время планируется разрешить украинцам погашать налоговые задолженности в приложении. Кроме того, на портале появятся новые услуги для родителей и ветеранов.

Для предпринимателей и бизнеса появятся услуги, позволяющие автоматизировать процессы. Министерство хочет добиться того, чтобы у государства было меньше требований к гражданам.



Новый глава Минцифры Оксана Ферчук / Фото министерства

Напомним, в начале сентября в Дии официально заработала услуга онлайн-расторжения брака для пар без детей. Супругам больше не нужно лично обращаться в ЗАГС – если оба согласны на развод, можно подать онлайн-заявление.

После подачи заявления брак расторгается через один месяц. До этого момента супруги еще могут отозвать заявление. Окончательно развод оформляет государственный регистратор, а запись о расторжении брака автоматически появляется в приложении Дия.