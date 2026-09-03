Новая услуга для пар в приложении Дия

Теперь в приложении Дия супруги, желающие развестись, могут сделать это без посещения учреждений, очередей и кучи бумаг. Услуга стала доступной – гражданам нужно выполнить всего несколько шагов на смартфоне. Об этом сообщили в Дии.

Расторжение брака онлайн официально запустили 3 сентября. Право на такой развод имеют только пары, у которых нет детей и которые решили расторгнуть брак. Для семей с детьми развод пока возможен только через суд.

Чтобы оформить развод онлайн, один из супругов должен подать заявление в приложении Дии. Затем происходит проверка данных в реестре ЗАГС.

Чтобы процесс состоялся, оба супруга должны дать на это свое согласие, иначе заявление подать нельзя. После этого брак будет расторгнут через месяц. За этот период пара может отозвать заявление, если произойдет примирение, но сделать это следует не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.

Государственный регистратор проводит процедуру и утверждает развод.

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Кстати, для тех, кто не пользуется приложением Дия, процедура развода по-прежнему доступна в органах ГРАГС и через суд.

Жизнь бывает разной. Но государственные услуги должны оставаться простыми и гуманными при любых обстоятельствах,

– сообщили разработчики.