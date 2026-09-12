Не всі документи наявні: чи відмовлять через це в перевірці й реєстрації авто

В українців часто виникають схожі питання під час перевірки авто для його покупки на вторинному ринку. Зокрема, проблеми можуть виникнути, коли документів на транспорт не вистачає, або написана в них інформація не збігається з реальною.

Важливі питання, які варто узгодити перед купівлею авто

Ускладнити покупку й оформлення автомобіля може відсутність експертного дослідження, яке проводять за наявності всіх необхідних документів. Проте неповний пакет документів не означає, що в експертизі буде відмовлено. Про це розповіли в Експертній службі МВС.

Фахівці пояснили, що перелік документів для проведення дослідження залежить від конкретної ситуації. Обов'язковим є документ, що посвідчує особу заявника. Ідентифікаційний код може знадобитися в передбачених випадках, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вимагатимуть, якщо авто вже зареєстроване. Також заявник має надати договір про купівлю-продаж, документи на транспортний засіб, видані за кордоном (якщо це "євробляха"). Якщо інтереси людини представляє уповноважена особа, то додатково потрібен документ, що підтверджує її повноваження.

Під час перевірки фахівці звіряють VIN-код та інші ідентифікаційні номери. Вдається також виявити наявність чи відсутність підробки, чи зміни.

Бувають випадки, коли документів недостатньо для експертного дослідження чи державної реєстрації авто. У МВС пояснюють, що в такому разі можуть вимагати додаткові матеріали. Якщо їх вдається знайти, то процедура відбудеться без проблем.

Так само адміністратори сервісних центрів можуть відмовити в реєстрації авто. Однак причина – це не лише відсутність якогось документа. Реєстрацію не проведуть, якщо:

встановлено, що автомобіль перебуває в розшуку, на нього накладено арешт або встановлено заборону на відчуження;

авто є речовим доказом у кримінальному провадженні;

ідентифікаційні номери знищені, змінені або мають ознаки підробки;

ідентифікаційні дані авто не відповідають інформації в документах чи державних інформаційних системах;

документи підроблені чи містять невідповідності.

Тож сам факт наявності повного пакета документів ще не гарантує проведення реєстраційної дії. Перевіряється сукупність даних: документи, інформація в державних реєстрах та безпосередньо транспортний засіб,

– йдеться в повідомленні.

Скільки коштує перереєстрація авто в Україні

У 2026 році перереєстрація авто в Україні коштує орієнтовно 1 306 гривень, якщо йдеться про автомобіль із видачею нового свідоцтва про реєстрацію та номерного знака. У цю суму входять 350 гривень за адміністративну послугу, 606 гривень за бланк свідоцтва та 350 гривень за номерний знак.

Остаточна вартість залежить від конкретної реєстраційної дії та виду авто. Важливо не плутати перереєстрацію з першою державною реєстрацією легкового авто. Під час першої реєстрації додатково сплачується збір до Пенсійного фонду, розмір якого залежить від вартості автомобіля.