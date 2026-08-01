Документ, що посвідчує особу – це не лише паспорт

Паспорт громадянина України робиться за 20 робочих днів, або за 7 діб – якщо терміновий. У цей час посвідчити особу можливо за допомогою інших документів. Про те, які документи в такому випадку фактично замінюють паспорт, розповіли фахівці Управління Державної міграційної служби в Полтавській області.

У випадку втрати ID-картки або паспорта-книжечки громадяни можуть пред'являти на вимогу закордонний паспорт. Його юридична сила є такою ж, як у звичайного паспорта. Але він стає гарною його заміною, доки документ виготовляється.

Також підтвердити особу можна за допомогою водійського посвідчення. Часто громадяни показують цей документ у державних органах чи в інших випадках, коли вимагають підтверджувальні документи особи.

В Україні також дозволяється показувати цифрові документи в мобільному застосунку Дія замість оригіналу. На території країни вони мають повну юридичну силу.

Крім того, підтвердити особу можна за допомогою "єДокумента". Це тимчасовий електронний документ, який законно посвідчує особу в період воєнного стану. Він створюється в Дії на підставі біометричних даних.

Тимчасове посвідчення громадянина України теж дозволяє посвідчити особу, але ним користуються не так часто.

Важливо зазначити, що якщо громадянин України втратив паспорт і оформлюєте новий, то підрозділ ДМС може видати довідку про прийняття документів,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що паспорти оформлюються в порядку "живої черги" в усіх відділах ДМС. Також люди для зручності можуть користуватися сервісом "Електронна черга" та зареєструватись для отримання послуги.

А про готовність документів замовник може дізнатися на офіційному вебсайті міграційної служби, де існує сервіс "Перевірка стану оформлення документів".

До слова, в Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що відновити втрачений або зіпсований паспорт можна незалежно від місця реєстрації. Для цього потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, ЦНАПу або центру "Паспортний сервіс" за місцем фактичного перебування.

Для оформлення нового документа необхідно подати інші документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, довідку про місце проживання, документи про сімейний стан, а також сплатити адміністративний збір. Якщо людина вже раніше оформлювала біометричний паспорт, більшість цих документів повторно подавати не потрібно. Вартість оформлення нетермінового паспорта громадянина складає 618 гривень, а закордонного – 1 147 гривень.