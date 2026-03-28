Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, скільки коштує створення нового паспорта, і які документи для цього необхідні.

Як відновити втрачений паспорт?

Щоб відновити втрачений або знищений паспорт треба звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України, ЦНАП або Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" за місцем фактичного перебування – і це не обов’язково за місцем реєстрації. Для відновлення документу потрібні такі документи:

заява про втрату/знищення паспорта – заповнюється в підрозділі;

інші документи, що підтверджують особу (за наявності);

паспорт для виїзду за кордон (навіть прострочений);

РНОКПП (за наявності);

довідка про зареєстроване місце проживання;

документи про сімейний стан (за наявності);

квитанція про сплату адміністративного збору/державного мита.

Зверніть увагу! Якщо раніше оформлювався біометричний документ, то всі вищепепераховані документи не потрібні.

Скільки часу виготовляють новий паспорт і яка ціна?

Термін виготовлення внутрішнього паспорта (ID-картки) становить до трьох тижнів, а ціна залежить від терміновості:

до 20 робочих днів – 618 гривень,

за 7 днів – 988 гривень.

Водночас закордонний паспорт для українців обійдеться майже відвічі дорожче:

до 20 робочих днів – 1147 гривень,

за 7 днів – 1787 гривень.

Окрім того, поки виготовляється новий паспорт, можна скористатися електронними документами в застосунку "Дія", які мають юридичну силу як тимчасовий засіб ідентифікації.

До речі, якщо у вас виникли ще запитання щодо втрати документів, процедури їх відновлення чи роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.