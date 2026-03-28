Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, сколько стоит создание нового паспорта, и какие документы для этого необходимы.

Как восстановить утраченный паспорт?

Чтобы восстановить утраченный или уничтоженный паспорт надо обратиться в подразделение Государственной миграционной службы Украины, ЦНАП или Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" по месту фактического пребывания – и это не обязательно по месту регистрации. Для восстановления документа нужны следующие документы:

заявление о потере/уничтожении паспорта – заполняется в подразделении;

другие документы, подтверждающие личность (при наличии);

паспорт для выезда за границу (даже просроченный);

РНОКПП (при наличии);

справка о зарегистрированном месте жительства;

документы о семейном положении (при наличии);

квитанция об уплате административного сбора/государственной пошлины.

Обратите внимание! Если ранее оформлялся биометрический документ, то все вышеперечисленные документы не нужны.

Сколько времени изготавливают новый паспорт и какая цена?

Срок изготовления внутреннего паспорта (ID-карты) составляет до трех недель, а цена зависит от срочности:

до 20 рабочих дней – 618 гривен,

за 7 дней – 988 гривен.

В то же время загранпаспорт для украинцев обойдется почти в три раза дороже:

до 20 рабочих дней – 1147 гривен,

за 7 дней – 1787 гривен.

Кроме того, пока изготавливается новый паспорт, можно воспользоваться электронными документами в приложении "Дія", которые имеют юридическую силу как временное средство идентификации.

Кстати, если у вас возникли еще вопросы по потере документов, процедуры их восстановления или работы Министерства внутренних дел Украины, оставляйте их в комментариях под этой новостью.