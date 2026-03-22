Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, можно ли свободно передвигаться во время комендантского часа, какие есть причины для этого, и какие документы необходимо иметь с собой.

Интересно Водительское удостоверение во время войны: как получить или обменять и можно ли это сделать онлайн

Можно ли украинцам ходить или ездить в комендантский час?

В целом во время комендантского часа могут передвигаться те, кто имеет специальные ночные пропуска. В то же время в МВД отметили, что ходить или ездить без спецпропусков ночью могут и остальные люди, но это разрешается только в двух случаях:

Во время воздушной тревоги – чтобы добраться до ближайшего укрытия;

В случае следования в пункты несокрушимости или пункты обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике;

Людям также необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Это может быть загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, студенческий билет и прочее,

– отметили в министерстве.

Обратите внимание! В МВД Украины напомнили, что во время военного положения военнообязанные также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Министерство внутренних дел также отметило, что можно использовать и цифровые версии документов, но стоит убедиться в стабильном интернет-соединении, достаточном заряде устройства и возможности предъявить документы в электронном формате в условиях отключения электроэнергии.

"Правоохранители имеют право проверять документы для идентификации личности в условиях военного положения. В то же время важно понимать: проверка осуществляется при наличии оснований, не имеет массового характера и является инструментом безопасности, а не ограничением", – резюмировали в МВД.

