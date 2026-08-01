Документ, удостоверяющий личность – это не только паспорт

Паспорт гражданина Украины производится за 20 рабочих дней, или за 7 суток – если срочный. В настоящее время удостоверить личность можно с помощью других документов. О том, какие документы в таком случае фактически заменяют паспорт, рассказали специалисты Управления Государственной миграционной службы в Полтавской области.

В случае потери ID-карты или паспорта-книжечки граждане могут предъявлять по требованию загранпаспорт. Его юридическая сила такая же, как у обычного паспорта. Но он становится хорошей его заменой, пока документ производится.

Также подтвердить личность можно с помощью водительского удостоверения. Часто граждане показывают этот документ в государственных органах или других случаях, когда требуют подтверждающие документы лица.

В Украине также разрешается показывать цифровые документы в мобильном приложении Дия вместо оригинала. На территории страны они обладают полной юридической силой.

Кроме того, подтвердить лицо можно с помощью "еДокумента". Это временный электронный документ, что законно удостоверяет личность в период военного положения. Он создается в действии на основании биометрических данных.

Временное удостоверение гражданина Украины тоже позволяет удостоверить личность, но им пользуются не так часто.

Важно отметить, что если гражданин Украины потерял паспорт и оформляете новый, то подразделение ГМС может выдать справку о принятии документов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что паспорта оформляются в порядке живой очереди во всех отделах ГМС. Также люди для удобства могут использовать сервис "Электронная очередь" и зарегистрироваться для получения услуги.

А о готовности документов заказчик может узнать на официальном веб-сайте миграционной службы, где существует сервис "Проверка состояния оформления документов".

К слову, в Министерстве внутренних дел объяснили, что восстановить утраченный или испорченный паспорт можно вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно обратиться в подразделение Государственной миграционной службы, ЦПАУ или центр "Паспортный сервис" по месту фактического пребывания.

Для оформления нового документа необходимо предоставить другие документы, удостоверяющие личность, идентификационный код, справку о месте жительства, документы о семейном положении, а также уплатить административный сбор. Если человек уже раньше оформлял биометрический паспорт, большинство этих документов повторно подавать не нужно. Стоимость оформления несрочного паспорта гражданина составляет 618 гривен, а заграничного – 1147 гривен.