Как восстановить утраченный паспорт?

Об этом 24 Каналу в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказали в Министерстве внутренних дел.

Чтобы восстановить утерянный или уничтоженный паспорт гражданина Украины или заграничный, необходимо обратиться в один из органов по месту, где фактически проживает человек:

в подразделение Государственной миграционной службы;

в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

или в Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Заметьте, что место жительства человека может не совпадать с местом регистрации, но это не помешает восстановить документы.

Для обновления паспорта необходимо заранее подготовить ряд документов:

другие документы, подтверждающие личность, если они есть;

паспорт для выезда за границу (даже просроченный);

идентификационный код (РНОКПП);

справку о зарегистрированном месте проживания;

документы о семейном положении, если есть;

и квитанцию об уплате административного сбора или государственной пошлины.

Заявление об утрате или уничтожении паспорта человек заполняет уже непосредственно в подразделении.

Важно! Если человек ранее оформлял биометрический паспорт, все эти документы для восстановления утраченного не нужны.

Сколько стоит восстановить паспорт?

Стоимость восстановления документов зависит от срочности. Новый внутренний паспорт в виде ID-карты обычно изготавливают до трех недель, но могут и за неделю.

Соответственно и цены отличаются:

паспорт до 20 рабочих дней будет стоить 618 гривен ;

; за 7 дней – цена возрастает до 988 гривен.

Вместе с тем терять загранпаспорт вдвое дороже. Новый документ обойдется:

сроком до 20 рабочих дней – 1 147 гривен ;

; за 7 дней – 1 787 гривен.

Пока же будут изготавливать документ, украинцы могут для идентификации личности пользоваться электронным паспортом в приложении Дія. Он имеет такую же юридическую силу, что и физический документ.

Заметьте! Для украинцев, которые получают паспорт впервые в 14 лет, административная услуга в государственных органах бесплатная, сообщает Государственная миграционная служба. Но сервисные центры ГП "Документ" могут взимать дополнительную оплату за свои услуги.

Что еще нужно знать о замене документов?