Как восстановить утраченный паспорт?
Об этом 24 Каналу в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказали в Министерстве внутренних дел.
Чтобы восстановить утерянный или уничтоженный паспорт гражданина Украины или заграничный, необходимо обратиться в один из органов по месту, где фактически проживает человек:
- в подразделение Государственной миграционной службы;
- в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- или в Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Заметьте, что место жительства человека может не совпадать с местом регистрации, но это не помешает восстановить документы.
Для обновления паспорта необходимо заранее подготовить ряд документов:
- другие документы, подтверждающие личность, если они есть;
- паспорт для выезда за границу (даже просроченный);
- идентификационный код (РНОКПП);
- справку о зарегистрированном месте проживания;
- документы о семейном положении, если есть;
- и квитанцию об уплате административного сбора или государственной пошлины.
Заявление об утрате или уничтожении паспорта человек заполняет уже непосредственно в подразделении.
Важно! Если человек ранее оформлял биометрический паспорт, все эти документы для восстановления утраченного не нужны.
Сколько стоит восстановить паспорт?
Стоимость восстановления документов зависит от срочности. Новый внутренний паспорт в виде ID-карты обычно изготавливают до трех недель, но могут и за неделю.
Соответственно и цены отличаются:
- паспорт до 20 рабочих дней будет стоить 618 гривен;
- за 7 дней – цена возрастает до 988 гривен.
Вместе с тем терять загранпаспорт вдвое дороже. Новый документ обойдется:
- сроком до 20 рабочих дней – 1 147 гривен;
- за 7 дней – 1 787 гривен.
Пока же будут изготавливать документ, украинцы могут для идентификации личности пользоваться электронным паспортом в приложении Дія. Он имеет такую же юридическую силу, что и физический документ.
Заметьте! Для украинцев, которые получают паспорт впервые в 14 лет, административная услуга в государственных органах бесплатная, сообщает Государственная миграционная служба. Но сервисные центры ГП "Документ" могут взимать дополнительную оплату за свои услуги.
Что еще нужно знать о замене документов?
С 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления отдельных документов. Изменения, в частности, коснулись видов на жительство. Оформление постоянного вида на жительство теперь стоит 1 235 гривен для временного проживания цена повысилась до 1 140 гривен.
В то же время правительство работает над упрощением процедур получения некоторых документов. В частности, оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) можно будет онлайн через приложение Дія.
Кроме того, действующее законодательство не обязывает граждан обязательно обменивать паспорта старого образца в виде книжечки на современные ID-карты. Такая замена необходима только в случаях потери документа, его повреждения или изменения личных данных владельца.