Як відновити втрачений паспорт?
Про це 24 Каналу в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Щоб відновити загублений або знищений паспорт громадянина України або закордонний, необхідно звернутися до одного з органів за місцем, де фактично проживає людина:
- до підрозділу Державної міграційної служби;
- в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- або в Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Зауважте, що місце проживання людини може не збігатися з місцем реєстрації, але це не завадить відновити документи.
Для поновлення паспорта необхідно заздалегідь підготувати низку документів:
- інші документи, які підтверджують особу, якщо вони є;
- паспорт для виїзду за кордон (навіть прострочений);
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- довідку про зареєстроване місце проживання;
- документи про сімейний стан, якщо є;
- та квитанцію про сплату адміністративного збору або державного мита.
Заява про втрату або знищення паспорта людина заповнює вже безпосередньо в підрозділі.
Важливо! Якщо людина раніше оформляла біометричний паспорт, усі ці документи для відновлення втраченого не потрібні.
Скільки коштує відновити паспорт?
Вартість відновлення документів залежиться від терміновості. Новий внутрішній паспорт у вигляді ID-картки зазвичай виготовляють до трьох тижнів, але можуть і за тиждень.
Відповідно і ціни відрізняються:
- паспорт до 20 робочих днів коштуватиме 618 гривень;
- за 7 днів – ціна зростає до 988 гривень.
Разом з тим втрачати закордонний паспорт вдвічі дорожче. Новий документ обійдеться:
- терміном до 20 робочих днів – 1 147 гривень;
- за 7 днів – 1 787 гривень.
Поки ж виготовлятимуть документ, українці можуть для ідентифікації особи користуватися електронним паспортом у застосунку Дія. Він має таку ж юридичну силу, що й фізичний документ.
Зауважте! Для українців, які отримують паспорт уперше у 14 років, адміністративна послуга в державних органах безплатна, повідомляє Державна міграційна служба. Але сервісні центри ДП "Документ" можуть стягувати додаткову оплату за свої послуги.
Що ще потрібно знати про заміну документів?
Із 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення окремих документів. Зміни, зокрема, торкнулися посвідок на проживання. Оформлення посвідки на постійне проживання тепер коштує 1 235 гривень для тимчасового проживання ціна підвищилася до 1 140 гривень.
Водночас уряд працює над спрощенням процедур отримання деяких документів. Зокрема, оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) можна буде онлайн через застосунок Дія.
Крім того, чинне законодавство не зобов’язує громадян обов’язково обмінювати паспорти старого зразка у вигляді книжечки на сучасні ID-картки. Така заміна є необхідною лише у випадках втрати документа, його пошкодження або зміни особистих даних власника.