Як відновити втрачений паспорт?

Про це 24 Каналу в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Щоб відновити загублений або знищений паспорт громадянина України або закордонний, необхідно звернутися до одного з органів за місцем, де фактично проживає людина:

  • до підрозділу Державної міграційної служби;
  • в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • або в Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Зауважте, що місце проживання людини може не збігатися з місцем реєстрації, але це не завадить відновити документи.

Для поновлення паспорта необхідно заздалегідь підготувати низку документів:

  • інші документи, які підтверджують особу, якщо вони є;
  • паспорт для виїзду за кордон (навіть прострочений);
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • довідку про зареєстроване місце проживання;
  • документи про сімейний стан, якщо є;
  • та квитанцію про сплату адміністративного збору або державного мита.

Заява про втрату або знищення паспорта людина заповнює вже безпосередньо в підрозділі.

Важливо! Якщо людина раніше оформляла біометричний паспорт, усі ці документи для відновлення втраченого не потрібні.

Скільки коштує відновити паспорт?

Вартість відновлення документів залежиться від терміновості. Новий внутрішній паспорт у вигляді ID-картки зазвичай виготовляють до трьох тижнів, але можуть і за тиждень.

Відповідно і ціни відрізняються:

  • паспорт до 20 робочих днів коштуватиме 618 гривень;
  • за 7 днів – ціна зростає до 988 гривень.

Разом з тим втрачати закордонний паспорт вдвічі дорожче. Новий документ обійдеться:

  • терміном до 20 робочих днів – 1 147 гривень;
  • за 7 днів – 1 787 гривень.

Поки ж виготовлятимуть документ, українці можуть для ідентифікації особи користуватися електронним паспортом у застосунку Дія. Він має таку ж юридичну силу, що й фізичний документ.

Зауважте! Для українців, які отримують паспорт уперше у 14 років, адміністративна послуга в державних органах безплатна, повідомляє Державна міграційна служба. Але сервісні центри ДП "Документ" можуть стягувати додаткову оплату за свої послуги.

Що ще потрібно знати про заміну документів?

  • Із 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення окремих документів. Зміни, зокрема, торкнулися посвідок на проживання. Оформлення посвідки на постійне проживання тепер коштує 1 235 гривень для тимчасового проживання ціна підвищилася до 1 140 гривень.

  • Водночас уряд працює над спрощенням процедур отримання деяких документів. Зокрема, оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) можна буде онлайн через застосунок Дія.

  • Крім того, чинне законодавство не зобов’язує громадян обов’язково обмінювати паспорти старого зразка у вигляді книжечки на сучасні ID-картки. Така заміна є необхідною лише у випадках втрати документа, його пошкодження або зміни особистих даних власника.