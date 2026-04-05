Як відновити втрачений паспорт?

Про це 24 Каналу в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Щоб відновити загублений або знищений паспорт громадянина України або закордонний, необхідно звернутися до одного з органів за місцем, де фактично проживає людина:

до підрозділу Державної міграційної служби;

в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

або в Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Зауважте, що місце проживання людини може не збігатися з місцем реєстрації, але це не завадить відновити документи.

Для поновлення паспорта необхідно заздалегідь підготувати низку документів:

інші документи, які підтверджують особу, якщо вони є;

паспорт для виїзду за кордон (навіть прострочений);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідку про зареєстроване місце проживання;

документи про сімейний стан, якщо є;

та квитанцію про сплату адміністративного збору або державного мита.

Заява про втрату або знищення паспорта людина заповнює вже безпосередньо в підрозділі.

Важливо! Якщо людина раніше оформляла біометричний паспорт, усі ці документи для відновлення втраченого не потрібні.

Скільки коштує відновити паспорт?

Вартість відновлення документів залежиться від терміновості. Новий внутрішній паспорт у вигляді ID-картки зазвичай виготовляють до трьох тижнів, але можуть і за тиждень.

Відповідно і ціни відрізняються:

паспорт до 20 робочих днів коштуватиме 618 гривень ;

; за 7 днів – ціна зростає до 988 гривень.

Разом з тим втрачати закордонний паспорт вдвічі дорожче. Новий документ обійдеться:

терміном до 20 робочих днів – 1 147 гривень ;

; за 7 днів – 1 787 гривень.

Поки ж виготовлятимуть документ, українці можуть для ідентифікації особи користуватися електронним паспортом у застосунку Дія. Він має таку ж юридичну силу, що й фізичний документ.

Зауважте! Для українців, які отримують паспорт уперше у 14 років, адміністративна послуга в державних органах безплатна, повідомляє Державна міграційна служба. Але сервісні центри ДП "Документ" можуть стягувати додаткову оплату за свої послуги.

