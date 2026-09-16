Лікарняний може вдарити по кишені: кого тепер змусять повернути гроші

Виплата коштів за листками тимчасової непрацездатності тепер контролюється державою, після того, як набрала чинності постанова Пенсійного фонду України №31-1. У разі виявлення безпідставно виплачених страхових сум збитки відшкодовує той суб'єкт, з чиєї вини виникло порушення.

Купити лікарняний вже не можна

Державна виконавча служба тепер має повноваження примусово стягувати гроші за наявності офіційного виконавчого документа. Нинішній механізм повернення виплат діє лише частково через процесуальні та бюрократичні складнощі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів Сергій Литвиненко, керівний партнер АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС".

Оформлення та виплата страхових коштів за листками тимчасової непрацездатності є складним правовим процесом, за який несуть відповідальність працівник, лікар або медичний заклад, роботодавець та Пенсійний фонд України. Відповідальність за безпідставно сплачений лікарняний несе той громадянин, з вини виникло порушення. Відповідно, й компенсацію виплачених коштів, стягують з винного.

Якщо листок непрацездатності було видано або продовжено без належних медичних підстав, то збитки Пенсійному фонду збитки сплачує заклад охорони здоров'я або лікаря-ФОП, які надалі можуть стягувати цю суму з винного лікаря в порядку регресу.

У випадках, коли помилка виникла через неправильне обчислення середньої заробітної плати, подання недостовірних відомостей про стаж чи проведення розрахунків із порушеннями, повернення надміру виплачених коштів здійснює роботодавець.

Сергій Литвиненко Керівний партнер АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС". Якщо ж сам працівник надав підроблені документи чи подав неправдиві відомості, він зобов'язаний повернути кошти добровільно, через відрахування з доходу або в судовому порядку, а також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Державна виконавча служба не має повноважень самостійно визначати винних чи встановлювати факт неправомірності виплати. Вона долучається до справи виключно на етапі примусового виконання, коли Пенсійний фонд або роботодавець отримають рішення суду чи узгоджену вимогу ПФУ про повернення коштів, яка набула чинності. У межах виконавчого провадження служба накладає арешт на рахунки чи майно боржника та забезпечує примусове перерахування коштів до бюджету.

Експерт каже, що новий механізм, запроваджений постановою Пенсійного фонду України №31-1, можна вважати лише частково дієвим. Прозорість, за словами Сергія Литвиненка, стала кращою завдяки впровадженню електронних лікарняних та фінансовій відповідальності медичних закладів. Лікарні також стали суворіше контролювати роботу своїх працівників. Проте перепони все одно існують, зокрема, через:

складність доведення відсутності медичних підстав після завершення періоду непрацездатності;

тривалість судових процедур та примусового стягнення;

обмежені часові рамки для роботодавців щодо безспірного утримання коштів із працівників;

вибірковий характер перевірок через значний обсяг документів.

Таким чином, обов'язок компенсації покладається на суб'єкта, який допустив порушення – медичний заклад, роботодавця чи працівника. Державна виконавча служба виступає лише інструментом примусового виконання законних рішень, а сам механізм стримує зловживання, хоча його повна ефективність обмежується бюрократичними та процесуальними складностями,

– сказав правник.

Нагадаємо, Пенсійний фонд надсилає вимогу про компенсацію через неправомірно сплачені лікарняні, медзакладу, ФОПу або лікарю, який сформував необґрунтований медичний висновок. Орган має п'ять календарних днів після встановлення факту порушення за результатами перевірки.

Якщо протягом 10 календарних днів компенсацію не сплачено і вимогу не оскаржено, Пенсійний фонд передає її до державної виконавчої служби для примусового виконання.