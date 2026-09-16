Купить больничный больше нельзя
Государственная исполнительная служба теперь имеет полномочия принудительно взыскивать деньги при наличии официального исполнительного документа. Нынешний механизм возврата выплат действует лишь частично из-за процессуальных и бюрократических сложностей. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал Сергей Литвиненко, управляющий партнер АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС".
Оформление и выплата страховых средств по листам временной нетрудоспособности представляют собой сложный правовой процесс, за который несут ответственность работник, врач или медицинское учреждение, работодатель и Пенсионный фонд Украины. Ответственность за необоснованно выплаченный больничный несет тот гражданин, по вине которого возникло нарушение. Соответственно, и компенсацию выплаченных средств взыскивают с виновного.
Если листок нетрудоспособности был выдан или продлен без надлежащих медицинских оснований, то убытки Пенсионному фонду возмещает медицинское учреждение или врач-ФЛП, которые впоследствии могут взыскать эту сумму с виновного врача в порядке регресса.
В случаях, когда ошибка возникла из-за неправильного расчета средней заработной платы, представления недостоверных сведений о стаже или проведения расчетов с нарушениями, возврат излишне выплаченных средств осуществляет работодатель.
Если же сам работник предоставил поддельные документы или представил ложные сведения, он обязан вернуть средства добровольно, путем удержания из дохода или в судебном порядке, а также может быть привлечен к уголовной ответственности.
Государственная исполнительная служба не имеет полномочий самостоятельно определять виновных или устанавливать факт неправомерности выплаты. Она подключается к делу исключительно на этапе принудительного исполнения, когда Пенсионный фонд или работодатель получат вступившее в силу решение суда или согласованное требование ПФУ о возврате средств. В рамках исполнительного производства служба налагает арест на счета или имущество должника и обеспечивает принудительный перечисление средств в бюджет.
Эксперт отмечает, что новый механизм, введенный постановлением Пенсионного фонда Украины № 31-1, можно считать лишь частично эффективным. Прозрачность, по словам Сергея Литвиненко, улучшилась благодаря внедрению электронных больничных листов и финансовой ответственности медицинских учреждений. Больницы также стали более строго контролировать работу своих сотрудников. Однако препятствия все равно существуют, в частности, из-за:
- сложности доказательства отсутствия медицинских оснований по окончании периода нетрудоспособности;
- продолжительности судебных процедур и принудительного взыскания;
- ограниченные временные рамки для работодателей в отношении бесспорного удержания средств с работников;
- избирательный характер проверок из-за значительного объема документов.
Таким образом, обязанность по выплате компенсации возлагается на субъекта, допустившего нарушение – медицинское учреждение, работодателя или работника. Государственная исполнительная служба выступает лишь инструментом принудительного исполнения законных решений, а сам механизм сдерживает злоупотребления, хотя его полная эффективность ограничивается бюрократическими и процессуальными сложностями,
– сказал юрист.
Напомним, Пенсионный фонд направляет требование о компенсации за неправомерно выплаченные больничные медицинскому учреждению, ФЛП или врачу, который составил необоснованное медицинское заключение. У органа есть пять календарных дней после установления факта нарушения по результатам проверки.
Если в течение 10 календарных дней компенсация не выплачена и требование не оспорено, Пенсионный фонд передает его в государственную исполнительную службу для принудительного исполнения.