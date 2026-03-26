Что меняется в оформлении больничных с 1 апреля?

Государство усиливает контроль за процессом оформления больничных и даже внесло изменения в соответствующий закон. Нововведения регулируются законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Как стало известно, процесс оформления и расчета выплат за больничный станет жестче. Часть процедуры будет происходить в цифровом формате, из-за чего система должна стать более понятной и прозрачной для граждан.

Законодатели также захотели упорядочить механизм больничных и, в частности, уменьшить злоупотребления. Изменения позволят обеспечить застрахованным лицам своевременные выплаты. Так работники уже не смогут подделать справку, чтобы получить больничный. За создание фиктивного документа ответственность впервые возлагается на медучреждение или врача.

За все больничные будет отвечать Пенсионный фонд Украины, как ключевой орган. Он будет проводить финансирование, проверку обоснованности и контроль процесса. ПФУ даже издал постановление о том, что появился порядок направления уведомления о выявленных нарушениях, требования о компенсации суммы страховой выплаты по листку нетрудоспособности, выданных на основе необоснованного медицинского заключения.

Также согласно изменениям работодатели должны в установленные сроки принимать решение о больничном отпуске, а финансирование будет происходить в течение нескольких рабочих дней. В то же время работник будет получать деньги вместе с заниженной зарплатой.

Важно! С апреля выплаты должны назначаться со дня потери трудоспособности работника и направляются в течение всего срока больничного отпуска. В случае его смерти, деньги передаются родственникам.

Как будут регулироваться выплаты?

Закон также предусматривает, что выплаты, на которые человек претендует более, чем через три года после страхового случая, могут направляться ему только с момента подачи заявления. Но если задержка произошла из-за ошибки государственных органов, то деньги выплачиваются за весь период и с учетом инфляции.

Кроме того, появились новые поручения для проверки медицинских документов, по которым должен назначаться больничный. Если выяснится, что выводы были поддельные, а человек уже получил деньги, то их придется возвращать.

Уточнены нормы по финансовой помощи за несчастный случай на предприятии. Выплаты за это предусмотрены в размере 100% заработной платы независимо от страхового стажа.

Больничные должны оцифровывать

Цифровизация коснется и процесса оформления больничных. Дела по страховым выплатам теперь будут вестись в электронном виде. Информация будет храниться длительное время и доступ к ней сделают проще.

Государство также более серьезно будет надзирать за системой социального страхования. Речь идет о мониторинге назначения выплат, выдвижении требований об устранении нарушений и отмене некоторых противоправных решений.

