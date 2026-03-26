Що змінюється в оформленні лікарняних із 1 квітня?

Держава посилює контроль за процесом оформлення лікарняних й навіть внесла зміни до відповідного закону. Нововведення регулюються законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Дивіться також Тепер є обмеження: як в Україні змінюють підхід до призупинення трудового договору

Як стало відомо, процес оформлення та розрахунку виплат за лікарняний стане жорсткішим. Частина процедури відбуватиметься в цифровому форматі, через що система повинна стати зрозумілішою. та прозорішою для громадян.

Законодавці також захотіли впорядкувати механізм лікарняних і, зокрема, зменшити зловживання. Зміни дозволять забезпечити застрахованим особам вчасні виплати. Так працівники вже не зможуть підробити довідку, щоб отримати лікарняний. За створення фіктивного документа відповідальність вперше покладається на медзаклад чи лікаря.

За всі лікарняні відповідатиме Пенсійний фонд України, як ключовий орган. Він проводитиме фінансування, перевірку обґрунтованості й контроль процесу. ПФУ навіть видав постанову про те, що з'явився порядок надсилання повідомлення про виявлені порушення, вимоги про компенсацію суми страхової виплати за листком непрацездатності, що видані на основі необґрунтованого медичного висновку.

Також згідно зі змінами роботодавці повинні у встановлені терміни ухвалювати рішення щодо лікарняної відпустки, а фінансування відбуватиметься впродовж кількох робочих днів. Водночас працівник отримуватиме гроші разом із заниженою зарплатою.

Важливо! Із квітня виплати повинні призначатися з дня втрати працездатності робітника й надсилаються протягом всього терміну лікарняної відпустки. У разі його смерті, гроші передаються родичам.

Як регулюватимуться виплати?

Закон також передбачає, що виплати, на які людина претендує більше, ніж через три роки після страхового випадку, можуть надсилатися їй лише з моменту подання заяви. Але якщо затримка сталася через помилку державних органів, то гроші виплачуються за весь період та з урахуванням інфляції.

Крім того, з'явилися нові доручення для перевірки медичних документів, за якими має призначатися лікарняний. Якщо з'ясується, що висновки були підроблені, а людина вже отримала гроші, то їх доведеться повертати.

Уточнені норми щодо фінансової допомоги за нещасний випадок на підприємстві. Виплати за це передбачені в розмірі 100% заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Лікарняні мають цифрувати

Цифровізація торкнеться й процесу оформлення лікарняних. Справи щодо страхових виплат тепер вестимуться в електронному вигляді. Інформація зберігатиметься тривалий час й доступ до неї зроблять простішим.

Держава також серйозніше наглядатиме за системою соціального страхування. Йдеться про моніторинг призначення виплат, висування вимог про усунення порушень й скасування деяких протиправних рішень.

Що ще варто знати про виплати на роботі?