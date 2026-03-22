Які кроки має виконати працівник для звільнення за власним бажанням?
Людина, яка бажає звільнитися, може подати відповідну заяву керівництву як під час роботи, так і в період відпустки чи тимчасової непрацездатності. При цьому працівник може не вказувати причини розірвання трудових відносин. Про це пишуть на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Водночас протягом двох тижнів працівник ще має право відкликати свою заяву або повідомити про намір розірвати трудовий договір в інший спосіб.
Чи можна звільнитися, перебуваючи за кордоном?
Звільнитися працівник може й перебуваючи за кордоном. Письмова заява про звільнення має надійти міжнародною поштою до керівника в Україну.
Також заяву можна надіслати на офіційну електронну пошту роботодавця. У такому випадку роботодавець повинен її видрукувати, підписати, відсканувати та підписати електронним цифровим підписом.
- Після того, як із заявою ознайомилися обидві сторони, роботодавець зобов’язаний:
- видати наказ про звільнення з чіткою датою;
- надати працівнику копію наказу про звільнення;
- зробити запис у трудовій книжці, якщо вона зберігається у роботодавця та віддати її працівнику;
- здійснити повний розрахунок працівника.
Важливо! Під час воєнного стану працівник та роботодавець можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів за допомогою будь-якого доступного способу електронної комунікації.
Що варто знати про виплати в разі звільнення?
Юристки громадської організації "Трудові ініціативи" розповіли виданню Happy Monday, що працівник в будь-якому випадку має отримати розрахунок в останній робочий день. Разом з цим керівник надає письмове повідомлення про всі суми, нараховані та виплачені при звільненні.
Людина може отримати перед звільненням: нараховану, але не виплачену заробітну плату, компенсацію за невикористані дні відпустки, а також можливі премії чи вихідну допомогу, якщо це передбачена колективним договором.
Якщо в день звільнення ви не працювали, то ці суми вам мають виплатити не пізніше наступного дня після того, як ви вимагали розрахунок. А якщо виникне спір про розмір певних сум, роботодавець все одно повинен вчасно виплатити кошти, про які в спорі не йдеться,
– зауважили експерти.
Як закон регулює звільнення?
Норми щодо звільнення за власним бажанням регулює стаття 38 Кодексу законів про працю України.
Звільнитися без обов’язкового відпрацювання можна у визначених законом випадках. Це можливо за згодою сторін або за наявності поважних причин, а також якщо роботодавець порушує трудове законодавство. Під час війни роботодавець має звільнити працівника, якщо через бойові дії існує загроза його життю.
З 14 березня 2026 року призупинення трудового договору обмежили 90 днями. Раніше таке право працівнику надавалося на весь період воєнного стану.