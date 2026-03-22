Які кроки має виконати працівник для звільнення за власним бажанням?

Людина, яка бажає звільнитися, може подати відповідну заяву керівництву як під час роботи, так і в період відпустки чи тимчасової непрацездатності. При цьому працівник може не вказувати причини розірвання трудових відносин. Про це пишуть на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Водночас протягом двох тижнів працівник ще має право відкликати свою заяву або повідомити про намір розірвати трудовий договір в інший спосіб.

Чи можна звільнитися, перебуваючи за кордоном?

Звільнитися працівник може й перебуваючи за кордоном. Письмова заява про звільнення має надійти міжнародною поштою до керівника в Україну.

Також заяву можна надіслати на офіційну електронну пошту роботодавця. У такому випадку роботодавець повинен її видрукувати, підписати, відсканувати та підписати електронним цифровим підписом.

Після того, як із заявою ознайомилися обидві сторони, роботодавець зобов’язаний:

видати наказ про звільнення з чіткою датою;

надати працівнику копію наказу про звільнення;

зробити запис у трудовій книжці, якщо вона зберігається у роботодавця та віддати її працівнику;

здійснити повний розрахунок працівника.

Важливо! Під час воєнного стану працівник та роботодавець можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів за допомогою будь-якого доступного способу електронної комунікації.

Що варто знати про виплати в разі звільнення?

Юристки громадської організації "Трудові ініціативи" розповіли виданню Happy Monday, що працівник в будь-якому випадку має отримати розрахунок в останній робочий день. Разом з цим керівник надає письмове повідомлення про всі суми, нараховані та виплачені при звільненні.

Людина може отримати перед звільненням: нараховану, але не виплачену заробітну плату, компенсацію за невикористані дні відпустки, а також можливі премії чи вихідну допомогу, якщо це передбачена колективним договором.

Якщо в день звільнення ви не працювали, то ці суми вам мають виплатити не пізніше наступного дня після того, як ви вимагали розрахунок. А якщо виникне спір про розмір певних сум, роботодавець все одно повинен вчасно виплатити кошти, про які в спорі не йдеться,

– зауважили експерти.

Як закон регулює звільнення?