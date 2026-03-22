Какие шаги должен выполнить работник для увольнения по собственному желанию?
Человек, желающий уволиться, может подать соответствующее заявление руководству как во время работы, так и в период отпуска или временной нетрудоспособности. При этом работник может не указывать причины расторжения трудовых отношений. Об этом пишут на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
В то же время в течение двух недель работник еще имеет право отозвать свое заявление или сообщить о намерении расторгнуть трудовой договор другим способом.
Можно ли уволиться, находясь за границей?
Уволиться работник может и находясь за рубежом. Письменное заявление об увольнении должно поступить по международной почте к руководителю в Украину.
Также заявление можно отправить на официальную электронную почту работодателя. В таком случае работодатель должен его распечатать, подписать, отсканировать и подписать электронной цифровой подписью.
- После того, как с заявлением ознакомились обе стороны, работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении с четкой датой;
- предоставить работнику копию приказа об увольнении;
- сделать запись в трудовой книжке, если она хранится у работодателя и отдать ее работнику;
- осуществить полный расчет работника.
Важно! Во время военного положения работник и работодатель могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов с помощью любого доступного способа электронной коммуникации.
Что стоит знать о выплатах в случае увольнения?
Юристки общественной организации "Трудовые инициативы" рассказали изданию Happy Monday, что работник в любом случае должен получить расчет в последний рабочий день. Вместе с этим руководитель предоставляет письменное уведомление обо всех суммах, начисленные и выплаченные при увольнении.
Человек может получить перед увольнением: начисленную, но не выплаченную заработную плату, компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а также возможные премии или выходное пособие, если это предусмотрено коллективным договором.
Если в день увольнения вы не работали, то эти суммы вам должны выплатить не позднее следующего дня после того, как вы требовали расчет. А если возникнет спор о размере определенных сумм, работодатель все равно должен вовремя выплатить средства, о которых в споре не идет речь,
– отметили эксперты.
Как закон регулирует увольнение?
Нормы об увольнении по собственному желанию регулирует статья 38 Кодекса законов о труде Украины.
Уволиться без обязательной отработки можно в определенных законом случаях. Это возможно по соглашению сторон или при наличии уважительных причин, а также если работодатель нарушает трудовое законодательство. Во время войны работодатель должен уволить работника, если из-за боевых действий существует угроза его жизни.
С 14 марта 2026 года приостановление трудового договора ограничили 90 днями. Ранее такое право работнику предоставлялось на весь период военного положения.