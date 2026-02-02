Когда можно уволиться без отработки?

О том, при каких условиях можно уволиться без отработки, говорится на ресурсе "Бухгалтер 911".

Уволиться с работы можно через неделю, следующего дня или сразу же после подачи соответствующего заявления. Такой вариант возможен, если договориться с работодателем и прийти к согласию в вопросе.

В то же время уйти с работы без отработки можно при наличии уважительных причин. Ими могут быть:

переезд на новое место;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

уход за ребенком до 14 лет;

уход за ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или человеком с 1 группой инвалидности;

принятие на работу по конкурсу;

другие уважительные причины.

Важно! Вместе с заявлением на увольнение нужно приложить документ, подтверждающий ситуацию, по которой отработка невозможна. Например, медицинская справка, свидетельство о рождении ребенка, решение суда – в соответствии с вашим положением и жизненных обстоятельств.

Если работодатель не соглашается на увольнение без отработки?

Бывают случаи, когда работодатель не выплачивает зарплату, не решает вопрос о травле работников в коллективе. Рядом с ними – отказ в увольнении без отработки. Тогда стоит обращаться в суд или в Государственную службу по вопросам труда.

Так, должны провести проверку на месте работы и обязать работодателя устранить нарушения. В то же время суд поможет официально разорвать трудовые отношения и оформить соответствующую запись в трудовой.

Что нужно знать об увольнении во время военного положения?

Бесплатная юридическая помощь рассказывает, что в регионах, где ведутся боевые действия и существует угроза для жизни и здоровья работника – работодатель не может "держать" работника и заставлять отрабатывать 2 недели.

Исключением может быть ситуация, когда нужно привлечь людей к общественно полезным работам или к работам на объектах критической инфраструктуры.

В то же время отмечается, что на бесплатную юридическую помощь имеют право все. Поэтому важно обращаться в соответствующие структуры, чтобы решать подобные вопросы. Ведь часто работодатели диктуют обязанности, забывая, что работник также имеет свои права.

Что еще известно о правах работников?

Продолжается обновление Трудового кодекса Украины, который определяет нормы и формы занятости для людей. Главная нынешняя задача – адаптировать документ к сегодняшним реалиям и акцентировать на вопросах социальной защиты работников.

В то же время новый Трудовой кодекс включает гибкие трудовые договоры, цифровизацию и предусматривает реформу инспекции труда. Над созданием обновленного документа команда Минэкономики работала более 2 лет с привлечением бизнеса, профсоюзов, ученых, международных партнеров.