Что изменится в правилах бронирования

С 1 февраля завершается действие упрощенного режима бронирования для предприятий и учреждений, признанных критически важными для экономики, потребностей населения и обороны Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 8 декабря 2025 года.

Временная норма о получении бронирования от мобилизации за 24 часа, а также его аннулирования без ограничений стандартного графика действует до конца января.

В дальнейшем перевод на спецучет будут осуществлять за 72 часа с момента формирования списка, как и было раньше. Аннулирование бронирования же будут позволять не чаще, чем раз в 5 дней.

Заметьте! Зарплатный порог для бронирования с 1 января 2026 года вырос до 21 617 гривен. Это произошло ввиду повышения минимальной зарплаты в Украине. На основе этого показателя определяют необходимый самый низкий размер оплаты труда некоторых забронированных – 2,5 минимальной заработной платы.

Кто в феврале получит доплаты к зарплатам

Из-за последствий атак России на критическую инфраструктуру в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике. Бригады выполняют аварийно-восстановительные работы круглосуточно, чтобы вернуть населению поставки света, тепла, воды и газа после обстрелов.

Правительство приняло постановление о выплате дополнительных 20 тысяч гривен ежемесячно к зарплатам специалистов, работающих на поврежденных объектах инфраструктуры:

энергетиков;

тепловиков;

газовиков;

коммунальщиков;

железнодорожников.

Доплаты будут начислять работникам предприятий независимо от формы собственности в течение первых трех месяцев 2026 года. Средства за январь поступят в феврале.

Механизм получения выплат упростили, чтобы привлеченные к работам предприятия могли подавать списки работников бригад онлайн. Сообщение о праве на получение доплаты будет поступать в Дию или через смс.

Какой дополнительный отпуск предусмотрели для военных

С 3 февраля вступит в силу закон о предоставлении дополнительного отпуска для военных, которых освободили из плена. У документе говорится о том, что его продолжительность составляет 90 календарных дней.

Дополнительный отпуск будут предоставлять по желанию военнослужащих после их освобождения из неволи. На этот период предусмотрено сохранение выплаты денежного обеспечения.

Важно! Отозвать военного из дополнительного отпуска могут только в случае его согласия.

Что изменится в программе еОселя в феврале

Изменения в программу еОселя предусматривают обновленные ограничения по площади жилья, которое можно приобрести с помощью государственной ипотеки. Как сообщили в "Укрфинжилье", они начнут действовать с 9 февраля.

По новым требованиям квартиру в ипотеку можно купить, если ее площадь не превышает следующие критерии:

52,5 квадратного метра для семьи, в которую входят один или двое членов, а также дополнительно 21 квадратный метр на каждого следующего;

115,5 квадратного метра в целом.

В то же время площадь дома не должна превышать 62,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек и дополнительно 21 квадратного метра на каждого следующего члена семьи. Однако в целом она должна быть не более 125,5 квадратного метра.

Превышение разрешено исключительно для недвижимости в возрасте до трех лет, но не более чем на 10%. Сверхурочную площадь и стоимость заемщик будет иметь покрыть за счет первого взноса. Для жилья, старше 3 лет, превышение норм недопустимо.

Кто из ВПЛ получит новую выплату от государства

Для всех детей из семей внутренне перемещенных лиц с 1 февраля планируют ввести ежемесячную выплату в размере 3 тысяч гривен. Об этом сообщал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в середине января.

О предоставлении выплаты договорилось межфракционное объединение депутатов ВПЛ на базе Совета коалиции. Принятое решение должны юридически оформить в виде постановления. Пока его не публиковали на официальных ресурсах.

По словам нардепа Гетманцева, в Верховной Раде прорабатывают вопрос повышения уровня дохода для других ВПЛ до 10 380 гривен, однако с учетом критериев.

Напомним: базовая помощь внутренне перемещенным лицам от государства составляет 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью, а также 2 тысячи гривен – для других лиц. Ее назначают на 6 месяцев с возможностью автоматического продления.

Заметим, что государство выдвигает требования, нарушение которых приводит к тому, что выплаты ВПЛ могут отменить. Например, если ВПО или член его семьи приобретет жилье или новое авто.

Планируют ли повышение пенсий в феврале

Размер пенсий для отдельной категории пенсионеров может вырасти. Речь идет об автоматических доплатах к пенсии для тех получателей, которые в феврале достигли возраста 70, 75 или 80 лет:

от 70 до 74 лет – 300 гривен ;

от 75 до 79 лет – 456 гривен ;

; от 75 до 79 лет – ; от 80 лет – 570,00 гривен.

Обратите внимание! Доплату начинают начислять не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Поэтому за первый месяц ее выплатят не полностью, а пропорционально количеству дней от наступления возраста.

В целом же рост размеров пенсий для большинства пенсионеров в 2026 году произошло в январе вместе с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поэтому в феврале они получат минимум:

2 595 гривен при наличии полного страхового стажа;

при наличии полного страхового стажа; 3 458 гривен 80 копеек при наличии полного стажа при достижении 65 лет.

Напомним, что Минсоцполитики готовит пенсионную реформу, в рамках которой предлагают повысить размер минимальной пенсии до 6 тысяч гривен. Работа над законопроектом продолжается, а после завершения его планируют согласовывать с Правительством и партнерами.

Чего ждать от курса доллара и евро

В конце января на валютном рынке Украины активизировались колебания курса в ответ на изменение динамики в паре евро-доллар. Однако они не были резкими из-за вмешательства Национального банка для сдерживания волатильности.

Как рассказывал в комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в феврале на валютном рынке ожидают относительно стабильной ситуации. По его прогнозу, в течение месяца курс доллара будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро – на отметках 49 – 51,5 гривны.

Заметим! На курс этих валют в Украине будут влиять общая экономическая ситуация, что частично зависит от атак России на критическую инфраструктуру, постепенное снижение спроса, стратегия НБУ на валютном рынке и тому подобное.

Как отмечал в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, для Украины январь является одним из девальвационных месяцев для гривны, тогда как со второй декады февраля начинается тренд на ее укрепление.

Как изменится порядок проставления апостиля на документах

С 1 февраля вступит в силу приказ Министерства юстиции, которым утвержден новый порядок проставления апостиля на официальных документах, что будут использовать на территории других государств.

Апостиль будут ставить через специальный электронный реестр, куда внесут образцы подписей должностных лиц, оттисков печатей и штампов, а также данные о сертификатах открытых ключей.

Справка: апостиль – это специальный штамп, что удостоверяющий действительность подписей, статуса лиц и печатей. Его проставляют на украинских документах, которые будут использовать за рубежом во всех странах-участницах Гаагской конвенции.

Услуга по проставлению апостиля не является бесплатной и зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц:

для физических лиц составляет 670 гривен – 0,2 прожиточного минимума;

– 0,2 прожиточного минимума; для юридических лиц 1 160 гривен – 0,35 прожиточного минимума.

Проставлять апостиль или отказать в его проставлении будут за срок до трех рабочих дней, что стартует со следующего дня после регистрации заявления в Электронном реестре апостилей.

Будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги

В Украине действует мораторий на повышение цен на некоторые коммунальные услуги во время войны. Он предусматривает, что тарифы на централизованное отопление, газ и горячую воду будут находиться на фиксированном уровне как минимум до окончания военного положения.

Стоимость услуг по централизованному отоплению и горячей воде отличается в зависимости от города, ведь каждый поставщик определял их отдельно. Однако в феврале они должны находиться на прежнем уровне.

За пользование газом бытовые потребители, что являются клиентами Нафтогаза, будут продолжать платить по 7,96 гривны за кубометр. Повышение цен на электроэнергию для населения не планируют, поэтому киловатт-час и дальше будет стоить 4,32 гривны.

Важно! В 2026 году возможно повышение тарифа на свет из-за необходимости восстановления энергосистемы после российских атак. Однако официальных сообщений властей об изменениях пока нет.

Тариф на водоснабжение и водоотведение останется постоянным в крупных городах, в то же время в меньших общинах его могут повышать. В 2025 году рост цен анонсировали ряд городов и поселков в Ровненской, Львовской, Черниговской и других областях.