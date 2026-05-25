Какие документы могут изменить

О том, кого могут коснуться изменения, говорится в петиции украинцев к Кабмину.

На сайте Кабинета Министров появилось обращение от 20 мая. Автор петиции просит рассмотреть вопрос по восстановлению графы "национальность". Речь идет об изменениях для документов, подтверждающих личность и гражданство. То есть это:

паспорт;

свидетельство о рождении.

Заметьте! В обращении отмечается, что изменения в паспорте будут касаться не только бумажной версии – книжечки. Соответствующие обновления автор предлагает также для ID-карты и приложения "Дия".

По состоянию на 25 апреля петиция набрала 47 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения обращения. Известно, что для сбора подписей остается еще 87 дней.

В то же время в тексте петиции говорится о том, что инициатива будет добровольной. То есть если обращение наберет нужные голоса, его рассмотрят и поддержат в Кабмине – украинцев не будут обязывать добавлять в документы графу "национальность". Но для желающих возможность добавить соответствующие данные в документы – будет.

Почему хотят вернуть графу "Национальность" в документы

В тексте петиции отмечается, что отсутствие официального подтверждения национальности в ключевых документах "затрудняет реализацию права граждан на национальную самоидентификацию".

В условиях современных геополитических вызовов и борьбы за украинскую государственность, четкое определение и фиксация своей национальной принадлежности является важным элементом сохранения исторической памяти, национальной безопасности и культурного наследия,

– говорится в предложении.

Кроме исторической памяти и культурного наследия, цель решения упростить юридические вопросы для украинцев за рубежом. Это может быть:

подтверждение своего этнического происхождения;

оформление документов в консульских учреждениях;

исследование родословной в государственных архивах.

В то же время во многих странах мира такой инструмент самоидентификации существует на общегосударственном уровне,

– добавил автор петиции.

Так, если обращение поддержат, автор и подписанты просят Кабмин внести изменения в постановления КМУ. В частности разработать и добавить образцы и описания бланков паспорта, свидетельства о рождении с учетом графы "национальность".

Также украинцы призывают обеспечить техническую возможность для отображения соответствующих изменений в электронном паспорте и установить добровольное внесение обновлений.

Что нужно знать о загранпаспортах

Если в начале полномасштабного вторжения украинцев выпускали за границу даже с обычными паспортами, то сейчас ситуация несколько изменилась. Так, Европа и большинство стран изменили правила въезда. Сейчас обязательно иметь с собой обязательно иметь биометрический паспорт – со специальным чипом.

Иногда при наличии визы человека могут пропустить с обычным паспортом, но все же стоит быть осмотрительными, чтобы не получить трудностей на границе.

Кстати, с 1 января 2026 года стоимость оформления загранпаспорта выросла до 1 147 гривен, если выбрать изготовление до 20 рабочих дней. Если же паспорт нужен срочно, за 7 рабочих дней, нужно будет заплатить 1 787 гривен.