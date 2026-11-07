На виході із супермаркету вимагають показати речі: як діяти покупцю

Охоронець супермаркету не може просто так вимагати від покупця відкрити сумку чи рюкзак. Приватна охорона не має повноважень проводити обшук, як це роблять правоохоронці. Водночас у певних ситуаціях працівники магазину можуть викликати поліцію.

Що саме дозволено охоронцям у магазинах

Персонал торговельних мереж нерідко намагається перевірити особисті речі відвідувачів просто на виході біля кас. Проте власник закладу, директор, охоронець чи продавець не наділені повноваженнями правоохоронців, про що наголосили в Держпродспоживслужбі.

Якщо до вас підійшли з подібною вимогою, ви маєте повне право вимагати документи, які є законною підставою для обшуку. Оскільки таких дозволів працівники приватної охорони апріорі мати не можуть, будь-яке прохання заглянути в рюкзак чи пакет є лише пропозицією, від якої покупець може спокійно відмовитися.

Як персонал може стежити за порядком без порушення закону

Коли у працівників виникають підозри щодо можливої крадіжки, закон дозволяє їм спостерігати за товаром та діями людини безпосередньо в залі або за допомогою камер відеоспостереження. Вимагати огляду речей без добровільної згоди покупця та без офіційного залучення правоохоронних органів – пряме порушення закону.

Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України, кожен громадянин має непорушне право на свободу та особисту недоторканність. Працівники охорони мають законне право викликати поліцію лише у трьох випадках:

на виході із супермаркету спрацювала противикрадальна рамка;

камери відеоспостереження чітко зафіксували момент крадіжки товару покупцем;

інші відвідувачі помітили крадія на гарячому та повідомили про це персонал закладу.

Чому тиск на виході вважається порушенням прав споживачів

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про захист прав споживачів", будь-який примус чи психологічний тиск із метою змусити клієнта відкрити сумку є неправомірним. Спроби заблокувати прохід або влаштувати перевірку "для галочки" грубо обмежують свободу пересування покупця, створюючи необґрунтовану атмосферу підозри.

До слова, бувають випадки, коли охоронці при виході з магазинів можуть просити подивитись не лише у сумку чи пакет покупців, але й перевірити чек. З юридичного боку - охоронець не має повноважень вимагати у покупця чек. Проте варто памʼятати, що саме він підтверджує факт покупки.