Зміни від 2027 року: як українців автоматично ставитимуть на військовий облік у консульствах

Військовозобов'язаних українців за кордоном можуть автоматично ставити на військовий облік при зверненні в консульство чи посольство. Але процедура дещо інакша, якщо людина не стоїть на обліку в консульстві.

За кордоном військовозобов'язаних українців можуть поставити на військовий облік

У Європі запрацює новий механізм отримання консульських послуг, згідно з яким в українських чоловіків перевірятимуть перебування на військовому та консульському обліку. При цьому на останній людина не зобов'язана ставати, це лише її право. Про це пише адвокатка Дар'я Тарасенко.

Якщо військовозобов'язаний чоловік не надасть підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку, то йому відмовлятимуть у надання послуг у консульствах. Або ж дипломатичні установи можуть самостійно поставити таку людину на облік.

Важливо! Статус "дані передано до поліції" сам по собі не перешкоджає отриманню послуг. Проте відсутність військово-облікового документа – це причина для відмови.

Як розповіла Дар'я Тарасенко, з 8 лютого 2027 року установи спочатку перевірятимуть, чи стоїть військовозобов'язаний українець на консульському обліку. Це стосується чоловіків, які не мають чинного ВОД.

Якщо установа має всі дані людини, то працівник може провести актуалізацію даних про нього, що міститься в обліковій картці консульського обліку. Якщо ж на обліку дипустанови він не рахується, то йому лише пропонують стати на консульський облік і до того ж одночасно оновити персональні дані.

Постанова Кабміну №981 створює ситуацію, коли особи не матимуть іншого виходу, крім як "добровільно" ставати на консульський облік. Дипломатична установа повідомляє про оновлення особою персональних даних відповідний ТЦК та СП (а у випадках перебування на обліку в СБУ чи розвідувальних органах – відповідні органи) шляхом електронної взаємодії системи "е-Консул" та Реєстру,

– зазначила адвокатка.

Після актуалізації працівники бачать, що дані клієнта є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. За таких умов послуги будуть надаватися.

А якщо запису немає, то дійсно, дипустанови можуть автоматично взяти на військовий облік особу та сформувати військово-обліковий документ в електронній формі. ВЛК для цього проходити не потрібно.

Дар'я Тарасенко уточнила, що військовозобов'язаного реєструють у ТЦК за місцем "прописки". Якщо прописки в Україні в нього немає, то направлятимуть у визначений Генеральним штабом центр комплектування.

Помилка уряду може завдати проблем

Особливо уважними треба бути чоловікам, яких через непридатність виключили з обліку, але не внесли зміни до реєстру. При зверненні до консульства таких громадян можуть знову поставити на військовий облік через відсутність даних. Як каже Дар'я Тарасенко, така помилка була в Постанові уряду №932. Вона радить консультуватися з юристом, аби при зверненні до дипломатичної установи не виникло додаткових проблем.

У ЄС чоловікам по-новому надають тимчасовий захист

Нагадаємо, в Європі почали впроваджувати нові правила для українців, які вперше оформлюють тимчасовий захист. Для чоловіків призовного віку можуть перевіряти, чи мали вони законні підстави для виїзду з України. Якщо в Резерв+ зазначено статус "військовозобов'язаний", без інформації про відстрочку чи іншу законну підставу для виїзду, то в деяких країнах можуть відмовити у наданні захисту.

Якщо виїзд з України був незаконним, то сам факт подальшого легального в'їзду до іншої країни ЄС не гарантує отримання захисту.

Тих, хто вже отримав тимчасовий захист раніше, нова вимога не стосується.